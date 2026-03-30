Эффектный старт: Ястремская с камбэком выбила россиянку и сняла многолетнее проклятие в США

20:42 30.03.2026 Пн
2 мин
Третья ракетка Украины продемонстрировала характер в стартовом матче престижного турнира в Чарльстоне, прервав серию неудач
aimg Андрей Костенко
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Третья отечественная ракетка Даяна Ястремская (WTA 49) триумфально открыла грунтовый сезон на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США). В первом же круге украинка столкнулась с сопротивлением "нейтральной" соперницы.

О том, как проходила игра - сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500. Чарльстон (США). 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Захарова - 7:5, 6:2

Волевая победа украинки

Поединок против Анастасии Захаровой (WTA 66) начался для украинки непросто. В первой партии Даяна уступала со счетом 2:4, однако сумела стабилизировать игру, отыграть брейк и вырвать сет - 7:5.

Во второй партии преимущество Ястремской было уже безоговорочным: украинка отдала лишь два гейма и с третьей попытки реализовала матч-пойнт - 6:2. Поединок длился 1 час и 38 минут.

Исторический момент и испытания впереди

Эта победа стала для Ястремской особенной, ведь она впервые в карьере преодолела барьер первого круга основной сетки в Чарльстоне. Предыдущие попытки в 2018 и 2024 годах заканчивались для Даяны поражениями на старте.

Однако праздновать времени мало - во втором круге украинку ждет настоящее испытание. Следующей соперницей Даяны станет третья сеяная турнира, 12-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии. До сих пор теннисистки встречались пять раз, и пока преимущество на стороне швейцарки (4:1), причем все матчи ранее проходили исключительно на харде.

На турнире в Чарльстоне также выступают четвертая и пятая отечественные ракетки - Александра Олейникова (WTA 71) и Юлия Стародубцева (WTA 89). Свои матчи первого круга они проведут во вторник, 31 марта.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина