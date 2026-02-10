ua en ru
Файлы Эпштейна и киевские агентства: королева красоты из Украины прервала молчание

Вторник 10 февраля 2026 12:13
UA EN RU
Файлы Эпштейна и киевские агентства: королева красоты из Украины прервала молчание Екатерина Билык (фото предоставлено пресс-службой модели)
Автор: Иванна Пашкевич

На фоне новой волны публикаций и дискуссий, связанных с делом Джеффри Эпштейна, украинская модель, инфлюенсер и обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025 Екатерина Билык поделилась собственным опытом в модельной индустрии.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Больше интересного: какие тайны мировой элиты раскрыли новые "файлы Эпштейна"

"Их интересовал не мой потенциал, а уровень контроля со стороны семьи"

По словам Билык, нынешние обсуждения заставляют по-другому посмотреть на ситуации, с которыми она сталкивалась в начале карьеры.

При этом она подчеркивает: не выдвигает обвинений и не заявляет о юридических фактах - речь идет исключительно о личном опыте.

"Когда сегодня представители модельной индустрии говорят, что "не знали" или "не имели отношения", мне сложно воспринимать это без вопросов. Я не утверждаю юридических фактов и не выдвигаю обвинений - я говорю только о собственном опыте", - отмечает модель.

Файлы Эпштейна и киевские агентства: королева красоты из Украины прервала молчаниеЕкатерина Билык (фото предоставлено пресс-службой модели)

Первые попытки построить модельную карьеру Екатерина сделала в 16 лет. На тот момент она уже имела опыт участия в Ukrainian Fashion Week, Kyiv Fashion Days, Mercedes-Benz Fashion Week Kyiv и профессиональные тестовые съемки.

Решение работать в индустрии было осознанным шагом, а не детской мечтой.

Впрочем, во время общения с отдельными агентствами фокус часто смещался с профессиональных качеств на личные обстоятельства.

"В одном из агентств директор с первых минут интересовалась не моими навыками, а тем, насколько я независима от родителей и контролирует ли меня семья. Тогда я не понимала, почему это важно. Лишь спустя годы, учитывая публично известные профессиональные контакты этого агентства с людьми из окружения Эпштейна, такие разговоры перестали казаться случайными", - рассказывает она.

Формальные отказы и непрофессиональные требования

По словам Билык, формальные причины отказов менялись каждый раз.

"Мой рост 175 см внезапно записывали как 169. Мне говорили, что нужно худеть, хотя обхват бедер был 86 см - критически мал для моего роста. Или же заявляли, что у меня "нет модельного лица". Ни одна из этих причин не имела отношения к реальной профессиональной работе", - делится она.

Файлы Эпштейна и киевские агентства: королева красоты из Украины прервала молчаниеЕкатерина Билык (фото предоставлено пресс-службой модели)

Впоследствии вопросы выходили далеко за пределы индустриальных стандартов.

"Меня спрашивали, близкие ли у меня отношения с родителями, отпустили бы меня одну за границу, кто принимает решения в моей жизни. Когда я сказала, что у меня хорошие отношения с семьей и советуюсь с родителями, интерес ко мне исчез. Тогда это выглядело как "не подошла", - объясняет модель.

Билык подчеркивает: в подобных ситуациях ответственность не может лежать на подростках.

"Я знаю девушек, которые соглашались на компромиссы не из-за легкомыслия, а из-за страха потерять шанс. Об этом важно говорить без осуждения - ответственность лежит на самой системе", - акцентирует она.

В результате Екатерина Билык не стала моделью в 16 лет. Она закончила университет и вернулась в индустрию позже - уже взрослой, с четким пониманием собственных границ.

Файлы Эпштейна и киевские агентства: королева красоты из Украины прервала молчаниеЕкатерина Билык (фото предоставлено пресс-службой модели)

Впоследствии ее карьера сложилась: национальные титулы, международные проекты и сотрудничество с украинскими и зарубежными брендами.

Что известно о файлах Эпштейна

Речь идет о масштабном массиве новых материалов, касающихся покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Их обнародование стало крупнейшей публикацией подобных данных со стороны властей США после принятия в прошлом году закона, обязывающего рассекречивать такие документы.

Всего в открытый доступ передано более трех миллионов страниц материалов, около 180 тысяч изображений и почти две тысячи видеозаписей. Это самый большой объем информации, обнародованный в рамках действия этого законодательства.

Опубликованные документы охватывают практически все ключевые периоды жизни Эпштейна - от его пребывания под стражей и результатов психологических экспертиз до обстоятельств смерти.

Отдельный блок материалов касается дела Гислейн Максвелл, которую признали виновной в содействии торговле несовершеннолетними, а также контактов финансиста с известными политиками, бизнесменами и публичными лицами.

Дело Эпштейна называют одним из самых резонансных сексуальных скандалов в современной истории Соединенных Штатов.

Следствие считало, что миллиардер годами создавал и поддерживал сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, привлекая девушек под прикрытием работы "моделями" или "помощницами".

