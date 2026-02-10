Файли Епштейна і київські агентства: королева краси з України перервала мовчання

На тлі нової хвилі публікацій і дискусій, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, українська модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025 Катерина Білик поділилася власним досвідом у модельній індустрії.

"Їх цікавив не мій потенціал, а рівень контролю з боку родини"

За словами Білик, нинішні обговорення змушують по-іншому подивитися на ситуації, з якими вона стикалася на початку кар’єри.

Водночас вона наголошує: не висуває звинувачень і не заявляє про юридичні факти - йдеться виключно про особистий досвід.

“Коли сьогодні представники модельної індустрії говорять, що "не знали" або "не мали стосунку", мені складно сприймати це без запитань. Я не стверджую юридичних фактів і не висуваю звинувачень - я говорю лише про власний досвід”, - зазначає модель.

Катерина Білик (фото надане пресслужбою моделі)

Перші спроби побудувати модельну кар’єру Катерина зробила у 16 років. На той момент вона вже мала досвід участі в Ukrainian Fashion Week, Kyiv Fashion Days, Mercedes-Benz Fashion Week Kyiv та професійні тестові зйомки.

Рішення працювати в індустрії було усвідомленим кроком, а не дитячою мрією.

Втім, під час спілкування з окремими агентствами фокус часто зміщувався з професійних якостей на особисті обставини.

"В одному з агентств директорка з перших хвилин цікавилася не моїми навичками, а тим, наскільки я незалежна від батьків і чи контролює мене сім’я. Тоді я не розуміла, чому це важливо. Лише через роки, з огляду на публічно відомі професійні контакти цієї агенції з людьми з оточення Епштейна, такі розмови перестали здаватися випадковими", - розповідає вона.

Формальні відмови і нефахові вимоги

За словами Білик, формальні причини відмов змінювалися щоразу.

"Мій зріст 175 см раптово записували як 169. Мені казали, що потрібно худнути, хоча обхват стегон був 86 см - критично малий для мого зросту. Або ж заявляли, що в мене "немає модельного обличчя". Жодна з цих причин не мала стосунку до реальної професійної роботи", - ділиться вона.

Катерина Білик (фото надане пресслужбою моделі)

Згодом запитання виходили далеко за межі індустріальних стандартів.

"Мене запитували, чи близькі у мене стосунки з батьками, чи відпустили б мене саму за кордон, хто приймає рішення в моєму житті. Коли я сказала, що маю хороші стосунки з родиною і раджуся з батьками, інтерес до мене зник. Тоді це виглядало як "не підійшла", - пояснює модель.

Білик підкреслює: у подібних ситуаціях відповідальність не може лежати на підлітках.

"Я знаю дівчат, які погоджувалися на компроміси не через легковажність, а через страх втратити шанс. Про це важливо говорити без осуду - відповідальність лежить на самій системі", - акцентує вона.

У результаті Катерина Білик не стала моделлю у 16 років. Вона закінчила університет і повернулася до індустрії пізніше - вже дорослою, з чітким розумінням власних меж.

Катерина Білик (фото надане пресслужбою моделі)

Згодом її кар’єра склалася: національні титули, міжнародні проєкти та співпраця з українськими й закордонними брендами.

Що відомо про файли Епштейна

Йдеться про масштабний масив нових матеріалів, що стосуються покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейн, засудженого за сексуальні злочини.

Їхнє оприлюднення стало найбільшою публікацією подібних даних з боку влади США після ухвалення минулого року закону, який зобов’язує розсекречувати такі документи.

Загалом у відкритий доступ передано понад три мільйони сторінок матеріалів, близько 180 тисяч зображень і майже дві тисячі відеозаписів. Це найбільший обсяг інформації, оприлюднений у межах дії цього законодавства.

Опубліковані документи охоплюють практично всі ключові періоди життя Епштейна - від його перебування під вартою та результатів психологічних експертиз до обставин смерті.

Окремий блок матеріалів стосується справи Гіслейн Максвелл, яку визнали винною у сприянні торгівлі неповнолітніми, а також контактів фінансиста з відомими політиками, бізнесменами та публічними особами.

Справу Епштейна називають одним із найрезонансніших сексуальних скандалів у сучасній історії Сполучених Штатів.

Слідство вважало, що мільярдер упродовж років створював і підтримував мережу сексуальної експлуатації неповнолітніх, залучаючи дівчат під прикриттям роботи "моделями" або "помічницями".