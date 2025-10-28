Тина Кароль вспомнила, как рассказала сыну о смерти его отца: "Сразу повзрослел"

Артистка призналась, что не скрывала от мальчика правды о трагедии.

Она решила сразу объяснить ему, что произошло, чтобы не создавать иллюзий или недоразумений.

"Он хорошо знал, что произошло. Мы ему прямо сказали. Я сказала, что он теперь единственный мужчина, и он сразу повзрослел, взял ответственность какую-то на себя. Это больно, но я должна была это сделать" - вспоминает исполнительница.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

"Это надо было преодолеть, чтобы он не вырос нюней"

После смерти отца окружение мальчика - особенно бабушки - пытались окружить его чрезмерной заботой и опекой. Т

ина призналась, что это могло помешать формированию характера сына, поэтому она вмешалась в процесс воспитания.

"Его начали все залюбливать после смерти папы. Бабушки создавали тепличные условия. Это надо было преодолеть, чтобы он не вырос нюней", - подытожила она.

Кароль отметила, что хотела воспитать в Вениамине самостоятельность и ответственность, чтобы он не полагался только на громкое имя своей мамы.

Напомним, 28 апреля 2013 года жизнь Тины Кароль резко изменилась - ее муж Евгений Огир ушел из жизни из-за рака желудка. Для артистки это стало огромным ударом.

В более поздних интервью она признавалась, что после его смерти долго не могла оправиться от боли и даже начала красить губы ярко-красной помадой, чтобы скрыть слезы на глазах.

От брака с Евгением Огирем у певицы остался сын Вениамин, который стал для нее главной опорой.

После смерти мужа Тина Кароль не строила новых отношений и оставалась сосредоточенной на творчестве.

Тина Кароль с мужем (фото: viva.ua)

Во время участия в шоу "Голос страны" ей неоднократно приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, однако позже продюсер проекта подтвердил, что это было лишь частью сценария.

С годами артистка постепенно отошла от образа "грустной блондинки с красной помадой". Ее новый репертуар стал более светлым, полным надежды и радости.

Впрочем, как признает сама Тина, в ее сердце до сих пор живет любовь к Евгению Огиру, которая навсегда оставила глубокий след в ее жизни.