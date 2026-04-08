Тина Кароль, Джамала и KOLA выступят на YUNA 2026: кто еще вошел в лайн-ап церемонии
15 апреля 2026 года в Национальном дворце искусств "Украина" состоится 15-я церемония вручения Национальной музыкальной премии YUNA. Организаторы объявили имена артистов, которые выйдут на сцену, а также часть почетных гостей, которые будут вручать награды победителям.
В этом году премия возвращается в столичный Дворец "Украина" впервые за пять лет.
Ведущими церемонии станут Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.
В концертной программе заявлены Тина Кароль, Jamala, SHUMEI, IVAN LIULENOV в коллаборации с DAMNYTSKIY, KOLA, Ziferblat, KAMALIYA, а также Хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ.
Еще одного участника шоу организаторы пообещали объявить позже.
Награды лауреатам будут вручать почетные гости церемонии. Среди уже объявленных имен - Ярослава Гресь, Анастасия Цимбалару, ONUKA, Алла Мазур, Андрей Булах, Даша Трегубова, Руся Данилкина, KAMALIYA и Мохаммад Захур.
Афиша к премии YUNA 2026
В 2026 году победителей будут определять в 14 номинациях. Больше всего шансов на победу среди нынешних номинантов имеет Jerry Heil - артистка представлена сразу в семи категориях.
Alena Omargalieva и DOROFEEVA получили по пять номинаций. Полный список претендентов опубликован на официальном сайте премии.
Отдельно в этом году YUNA отмечает 15 самых влиятельных артистов за 15 лет существования премии.
Первыми объявленными лауреатами стали группы "Без Обмежень", "Антитіла", DakhaBrakha, ТНМК, а также MONATIK и Jerry Heil.
Победителей, как и раньше, определяет жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии.
Билеты можно приобрести по ссылке.
