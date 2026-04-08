ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тина Кароль, Джамала и KOLA выступят на YUNA 2026: кто еще вошел в лайн-ап церемонии

20:27 08.04.2026 Ср
2 мин
Событие впервые за пять лет возвращается во Дворец "Украина"
Иванна Пашкевич
Тина Кароль, Джамала и KOLA выступят на YUNA 2026: кто еще вошел в лайн-ап церемонии

15 апреля 2026 года в Национальном дворце искусств "Украина" состоится 15-я церемония вручения Национальной музыкальной премии YUNA. Организаторы объявили имена артистов, которые выйдут на сцену, а также часть почетных гостей, которые будут вручать награды победителям.

В этом году премия возвращается в столичный Дворец "Украина" впервые за пять лет.

Ведущими церемонии станут Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.

В концертной программе заявлены Тина Кароль, Jamala, SHUMEI, IVAN LIULENOV в коллаборации с DAMNYTSKIY, KOLA, Ziferblat, KAMALIYA, а также Хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ.

Еще одного участника шоу организаторы пообещали объявить позже.

Награды лауреатам будут вручать почетные гости церемонии. Среди уже объявленных имен - Ярослава Гресь, Анастасия Цимбалару, ONUKA, Алла Мазур, Андрей Булах, Даша Трегубова, Руся Данилкина, KAMALIYA и Мохаммад Захур.

Тина Кароль, Джамала и KOLA выступят на YUNA 2026: кто еще вошел в лайн-ап церемонииАфиша к премии YUNA 2026

В 2026 году победителей будут определять в 14 номинациях. Больше всего шансов на победу среди нынешних номинантов имеет Jerry Heil - артистка представлена сразу в семи категориях.

Alena Omargalieva и DOROFEEVA получили по пять номинаций. Полный список претендентов опубликован на официальном сайте премии.

Отдельно в этом году YUNA отмечает 15 самых влиятельных артистов за 15 лет существования премии.

Первыми объявленными лауреатами стали группы "Без Обмежень", "Антитіла", DakhaBrakha, ТНМК, а также MONATIK и Jerry Heil.

Победителей, как и раньше, определяет жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тина Кароль Джамала Звезды шоу-бизнеса
Новости
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой