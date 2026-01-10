Временный пояс WBC и тень Усика: что поставлено на кон в бою Кабаел - Кныба

Впечатляющая серия Кабаэла

Кабаел (26-0, 18 КО) - является временным чемпионом WBC. Представитель Германии входит в бой на серии из пяти досрочных побед подряд.

Последний раз он не нокаутировал соперника еще в 2021 году - тогда все раунды выстоял Кевин Джонсон. После этого немец досрочно победил: Павла Соура, Агрона Смакичи, Арсланбека Махмудова, Фрэнка Санчеса и Чжана Чжилея.

Особого внимания заслуживают победы над Махмудовым, Санчесом и Чжилеем - всех трех Кабаел сломал темпом и системной работой по корпусу.

Агит Кабаел и Дамян Кныба (фото: DAZN Boxing)

Габаритный вызов: на что способен Кныба

Для Кабаэла бой с крупными соперниками - не новость. Однако Кныба даже по меркам хэвивейта является настоящим гигантом. Его рост составляет 201 см, а размах рук - 218 см. Он выше и имеет значительно более длинные руки, чем кто-либо из предыдущих оппонентов немца.

В то же время Кныба (17-0, 11 КО) никогда не дрался с соперником такого уровня, как Кабаел. В его рекорде - победы над Джои Давейко, Анджеем Вавжиком, Майклом Коффи, а также двумя украинцами - Константином Довбыщенко и Игорем Пилинеком. Но этот опыт трудно сравнить с серией топовых побед немца.

Кныба - не классический силовой "каток". Несмотря на проблемы в защите, он активно работает джебом, контролирует дистанцию и вообще очень мобилен как для боксера за два метра роста.

Именно это может усложнить для Кабаэла сближение и работу по корпусу. В то же время темп, серийность и смена дистанций остаются ключевым оружием немца.

Отметим также, что Кныба был спарринг-партнером Александра Усика перед реваншем с Энтони Джошуа.

Право на Усика

Формально на кону - временный пояс WBC. Фактически же - право заявлять о себе как о потенциальном сопернике Усика, который находится на финальном этапе карьеры и сам выбирает следующие бои.

WBC - следующая по очереди организация, которая могла бы требовать от украинца обязательную защиту. Впрочем, потенциальный бой Усик - Уайлдер практически блокирует немедленное обязательство встречи с победителем пары Кабаел - Кныба. Тем более, что Усик уже получил от организации разрешение на добровольную защиту титула.

Именно поэтому результат боя Обергаузени имеет скорее медийное значение, чем обязательное спортивное последствие.

Где смотреть бой

Боксерский вечер, главным событием которого станет поединок Кабаел - Кныба, состоится 10 января на Rudolf Weber-Arena в Обергаузене.

Шоу начнется в 19:45 по киевскому времени. Трансляцию обеспечит DAZN. Турнир покажут без PPV. Поэтому для просмотра достаточно стандартной подписки на сервис.