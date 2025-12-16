Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речь

Блогер-миллионник Артур Бабич, который родился в Украине, городе Кривой Рог, заявил о получении гражданства РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал предателя.
По словам инфлюенсера, российский паспорт имеет для него не только юридическое значение, но и символизирует людей и страну, которые он считает своим домом.
В соцсетях Бабич опубликовал фото с новым документом.
Он отметил, что путь к гражданству был сложным, но стал для него важным жизненным опытом.
"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил", - написал сторонник Путина.
Артур Бабич родился 16 мая 2000 года в селе вблизи Кривого Рога. Его детство прошло в бедной семье: родители развелись, когда ему было пять лет, мать работала на ферме, а отец, армянин по происхождению, уехал из Украины.
В подростковом возрасте Бабич частично присматривал за младшим братом Тимуром.
Сначала он мечтал о карьере футболиста, однако быстро понял, что более быстрые деньги и популярность дают соцсети.
Настоящий взлет произошел благодаря TikTok, где его вирусные видео быстро собрали миллионы просмотров.
Уже в 2020 году Бабич перебрался в Москву и присоединился к российскому TikTok-хаусу Dream Team - проекту, который работал исключительно на российский рынок.
В том же году он начал псевдомузыкальную карьеру, выпуская треки, ориентированные на российскую аудиторию.
Все его ключевые проекты, медийные контакты и заработки были связаны именно с РФ.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Бабич стал для украинцев символом предательства.
Он демонстративно молчал о войне, избегал любых заявлений о российской агрессии и фактически два года делал вид, что ничего не происходит.
В 2022 году Артур уехал из России, однако не по идейным соображениям - впоследствии ему запретили въезд в страну.
В РФ его обвиняли в "дискредитации ВС РФ" после того, как он спел гимн Украины во время стрима.
Впрочем, даже это не помешало ему продолжать публично заигрывать со страной-агрессором.
Находясь в США и Армении, Бабич неоднократно выражал симпатию к России и Путину, а в прошлом году дошел до абсурда - заявил, что не против службы в российской армии.
Свою так называемую "миссию" он цинично формулировал как "примирение украинских и российских детей", игнорируя войну, убийства и разрушенные города.
В сентябре 2024 года блогер открыто заявил, что хочет вернуться в Москву и получить российское гражданство, потому что якобы "всегда мечтал там жить".
В декабре он таки приехал в столицу РФ - в частности, чтобы встретиться со своей девушкой, российским блогером Анной Покров.
Вскоре после этого Бабич появился возле миграционного центра и сообщил о подаче документов на гражданство.
