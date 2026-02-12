RU

"Теперь официально". Финалистка "Холостяка" подтвердила отношения с известным певцом (фото)

Анастасия Половинкина ответила на слухи о личной жизни (фото: instagram.com/polovynkina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина пролила свет на слухи о личной жизни. Она опубликовала фото с певцом Виталием Островским (OSTROVSKYI) и сделала признание, которого фаны ждали месяцами.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Половинкиной.

Больше интересного: Половинкина раскрыла правду о близости с Цымбалюком

Половинкина и OSTROVSKYI вместе или нет

Финалистка романтического реалити-шоу и известный певец официально подтвердили слухи о своих отношениях. В совместной публикации они продемонстрировали близость.

"Теперь официально", - говорится в подписи, которую сопровождает романтическое фото.

На снимке Виталий держит Настю на руках. Они нежно прижимаются друг к другу и расплываются в улыбке.

Половинкина и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/polovynkina)

Как отреагировали в сети

Подписчики и близкие начали поздравлять пару и желать им счастья.

  • "Ну наконец-то".
  • "Достойная женщина достается только достойному мужчине".
  • "Хорошая пара. Счастья вам".
  • "Вы реально похожи".
  • "Самая красивая пара".
  • "Вы очень подходите друг другу".

Что известно об отношениях финалистки "Холостяка"

Ранее в сети подозревали, что Половинкина и OSTROVSKYI вместе. Они часто появлялись в соцсетях друг друга, особенно после участия девушки в проекте.

Сначала казалось, что между ними только дружба, но уже потом стало понятно, что может быть нечто большее. В частности пару застали за поцелуями во время отдыха в Буковеле.

Стоит отметить, что пара не спешила подтверждать или опровергать слухи. Недавно Половинкина в интервью Ксении Щербач призналась, что не готова говорить о личном.

"Я уже говорила, что мы с ним общались до проекта. Сейчас также общаемся. Сейчас я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И это меня научил делать проект "Холостяк", потому что я там уже накомментировала на всю страну", - поделилась она.

