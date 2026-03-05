Техническое поражение и штраф: судьба скандального матча "Александрия" - "Оболонь" решена

Суровый вердикт от КДК

Напомним, что из-за замерзшего поля стадиона "Ника" в Александрии, арбитры 23 февраля запретили проводить там календарную игру УПЛ между местной командой и "Оболонью".

Рассмотрев рапорты официальных лиц матча, КДК УАФ признал хозяев поля виновными в ненадлежащей подготовке к игре.

Таким образом "Александрии" засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Соответственно, "Оболонь" получила техническую победу с аналогичным счетом и три очка в турнирную таблицу.

Кроме того, "горожан" обязали уплатить штраф в размере 150 тысяч гривен. Также "Александрия" должна возместить расходы "Оболони" на дорогу и компенсировать убытки официальным лицам матча и транслятору.

Изменения в турнирной таблице

Это решение существенно повлияло на расстановку сил в чемпионате в зоне команд, ведущих борьбу за выживание. Благодаря полученным трем очкам "Оболонь" поднялась на 9-ю строчку (23 балла).

Для "Александрии", которая является действующим вице-чемпионом Украины, ситуация стала еще сложнее: команда остается в зоне вылета на 15-м месте. Сейчас расстояние до спасительной 14-й строчки составляет три пункта, что значительно усложняет шансы команды на сохранение прописки в элите без стыковых матчей.