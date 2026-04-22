Тайбрейк-триллер в Мадриде: Снигур выбила австралийку и выходит на первую ракетку мира

Исторический шаг и уверенный старт

Путь Дарьи Снигур в основную сетку мадридского "тысячника" пролегал через сито квалификации.

В первом раунде основной стадии судьба свела ее с Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию. Это была первая очная встреча теннисисток в истории.

Начало встречи осталось за украинкой. Несмотря на активное сопротивление соперницы, которая выполнила четыре подачи навылет, Снигур продемонстрировала стойкость, отыграв семь брейкпойнтов.

В итоге первая партия завершилась в пользу украинки - 6:3. Однако во втором сете австралийка смогла перехватить инициативу благодаря четырем реализованным брейкам, зеркально отыграв счет и переведя игру в решающую фазу.

Триллер на тайбрейке: 28 розыгрышей и 7 матчболов

Финальный сет превратился в настоящую битву характеров. Снигур лидировала 3:1, однако впоследствии оказалась в роли догоняющей.

При счете 5:6 украинка была в шаге от поражения, но сумела отыграть матчбол соперницы и перевести определение победительницы на тайбрейк.

Решающая часть матча стала украшением турнира. Теннисистки провели 28 розыгрышей, во время которых Снигур упустила шесть возможностей завершить игру, а Касаткина не использовала три собственных шанса.

Лишь с седьмой попытки Дарья поставила точку в этом противостоянии. Общее время пребывания спортсменок на корте составило 2 часа 23 минуты.

Следующий вызов - лидер мирового рейтинга

Эта победа стала для 22-летней украинки первой в карьере на турнирах категории WTA 1000. Ранее Дарье не удавалось преодолеть квалификационный барьер на соревнованиях такого уровня.

Во втором раунде Снигур предстоит испытание высочайшего уровня сложности. Ее оппоненткой станет действующая чемпионка турнира в Мадриде и четвертая сеяная соревнований - польская звезда Ига Швьонтек.