Такого еще не было: клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины

Фото: Киевский "Локомотив" из Второй лиги пробился в четвертьфинал Кубка (instagram.com/lokomotyv.ua)
Автор: Андрей Костенко

В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 пробилось лишь три представителя элитного дивизиона - это антирекорд.

Когда раньше на данной стадии играло больше всего представителей низших лиг - рассказывает РБК-Украина.

Потери УПЛ

В 1/8 финала турнира пробились 16 команд, среди которых было лишь пять клубов УПЛ. Остальные представляли низшие дивизионы, а "Агротех" стал первой в истории любительской командой на этой стадии Кубка.

Жребий свел между собой клубы УПЛ в двух парах, что уменьшило шансы элитных коллективов на присутствие в четвертьфинале. В итоге в следующий этап прошли лишь три представителя УПЛ.

Новый рекорд низших по классу

В то же время команды из низших дивизионов впервые в истории получили пять мест в 1/4 финала Кубка Украины.

Ранее максимальное представительство составляло четыре клуба - такая ситуация случалась лишь дважды:

  • Сезон-2016/17: в четвертьфинал дошли четыре представителя Первой лиги - "Ильичевец", "Николаев", "Нефтяник-Укрнафта" и "Полтава"
  • Сезон-2013/14: в 1/4 играли по два представителя Первой ("Десна", "Нива" Тернополь) и Второй ("Тернополь", "Славутич") лиг.

Кто сыграет в четвертьфинале

Наибольшее представительство имеет Первая лига - четыре клуба. Три коллектива делегировала УПЛ. Еще одна команда выступает во Второй лиге.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • "Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

  • "Чернигов"
  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Феникс-Мариуполь"

Вторая лига

  • "Локомотив" (Киев)

Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.

Когда жеребьевка и матчи

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины-2025/26 состоятся весной следующего года.

О дате жеребьевки организаторы сообщат позже.

Ранее мы представили полное расписание матчей и трансляций 11 тура УПЛ, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Также мы писали, что Андрей Ярмоленко сделал заявление о конфликте с Шовковским.

