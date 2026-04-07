Этого ждали 65 лет: украинец и один из старейших клубов Англии оформили исторический триумф

Украинский полузащитник "Линкольн Сити" Иван Варфоломеев празднует знаковое достижение в английском футболе. Его команда обеспечила себе выход в Чемпионшип, выдав феноменальную серию без поражений, которая длится еще с ноября прошлого года.

Триллер на последних минутах

Судьба исторической путевки решалась в гостевом поединке 42-го тура Первой лиги против "Рединга". Варфоломеев вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, будучи одной из ключевых фигур в центре поля.

Матч превратился в настоящую драму: "Линкольн" вел в счете почти всю игру, но на 90+2-й минуте хозяева сумели забить ответный мяч. Казалось, что празднование придется отложить, однако уже через несколько мгновений "чертята" вырвали победу - 2:1. Этот результат сделал команду Варфоломеева недосягаемой для преследователей за пять туров до финиша сезона.

Почему этот взлет является историческим

"Линкольн Сити" не играл на уровне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) с сезона-1960/61. Клуб провел в низших лигах 65 сезонов, прежде чем вернуться.

22-летний украинец, который перешел в "Линкольн" в августе 2025 года, стал самым дорогим летним новичком команды (800 тысяч евро). В текущем сезоне на счету хавбека молодежной сборной Украины 33 матча, в которых он отметился голом и тремя ассистами.

Кто такой Иван Варфоломеев

22-летний уроженец Симферополя, воспитанник местной "Таврии", а также - львовских "Карпат" и "Руха". Амплуа - центральный полузащитник.

Путь на взрослом уровне начал в составе "Руха": в феврале 2021 года он впервые сыграл в рамках УПЛ, выйдя на замену в поединке против донецкого "Шахтера". Всего за первую команду львовян провел три матча, после чего в 2022 году перебрался в чешский "Слован", где стал игроком основной обоймы и сыграл 63 поединка.

В августе 2025 года Варфоломеев перешел в английский "Линкольн Сити" за 800 тысяч евро, став одним из двух украинских легионеров в Первой лиге Англии рядом с вингером "Эксетера" Тимуром Тутеровым.

Иван является стабильным игроком молодежной сборной Украины. С 2024 года он провел за команду U-21 14 матчей. Ранее полузащитник также выступал за юношеские сборные.

Что известно о "Линкольн Сити"

Футбольный клуб "Линкольн Сити" был основан в 1884 году. Свое прозвище "чертята" (The Imps) команда получила в честь символа города - каменной фигурки черта в местном кафедральном соборе. Домашние матчи клуб проводит на стадионе "Синсил Бэнк", вмещающем чуть более 10 тысяч зрителей.

Последние шесть десятилетий клуб преимущественно балансировал между третьим и пятым дивизионами Англии. Наивысшим достижением клуба в новейшей истории стал выход в четвертьфинал Кубка Англии в 2017 году. Тогда команда стала первым представителем пятого дивизиона за 103 года, которому удалось дойти до этой стадии турнира.