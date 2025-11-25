Свежий рейтинг P4P от The Ring: на каком месте Усик после потери чемпионского титула

Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). После последних титульных боев в списке произошли определенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Украинец Александр Усик длительное время возглавлял рейтинг, однако в сентябре уступил лидерство американцу Теренсу Кроуфорду, который завоевал статус абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Американец сохранил первую позицию и в свежем обновлении рейтинга. А Усик, который из-за добровольного отказа от титула WBO, потерял абсолютный статус, остался вторым.
Третью позицию сохранил японец Наоя Иноуэ - действующий абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.
Существенное поднятие в рейтинге продемонстрировал американец Девин Хэйни - он вошел в десятку после завоевания чемпионского титула уже в третьем дивизионе.
Кроме того, на четвертое место поднялся еще один представитель США - Джесси Родригес, который одолел ранее непобедимого аргентинца Фернандо Мартинеса.
В то же время, мексиканец Сауль "Канело" Альварес опустился ниже десятки.
Рейтинг P4P от The Ring, топ-10
Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.
