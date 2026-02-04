Мировой бренд вляпался в скандал из-за россиянина: украинцы призывают к бойкоту

Что известно о скандале вокруг Vans

Известный производитель кед и одежды для экстремальных видов спорта Vans оказался в центре скандала 3 февраля.

Поводом стало интервью европейского подразделения бренда с российским скейтером Алексеем Красным. При этом, в анонсе материала причину его переезда из Москвы в Барселону в Vans описали как "sudden change in the geopolitical scene" - "внезапное изменение геополитической ситуации".

Такая формулировка вызвала возмущение пользователей, ведь она фактически нивелирует ответственность России за полномасштабное вторжение в Украину и сводит войну к абстрактному "геополитическому сдвигу".

На ситуацию обратило внимание медиа UNITED24, после чего критика со стороны украинского и международного сообщества начала быстро распространяться в соцсетях. Пользователи массово тегают официальные аккаунты бренда и требуют публичных объяснений и извинений.

Как отреагировали в Vans

Вместо открытой коммуникации Vans, по словам пользователей, тихо отредактировали описание интервью без публичного заявления, что было воспринято как попытка избежать ответственности.

Отдельно пользователи отмечают, что представители бренда просматривали сторис с критикой, однако публичной реакции так и не предоставили.

Реакция Vans на скандал (скриншот)

Реакция украинцев на "зашквар" Vans

Вместе с тем украинской аудитории просто извинений будет недостаточно.

Так, в Threads юзеры пишут: если бренд хочет восстановить доверие, то надо теперь поддержать украинских скейтеров, публично выразить позицию относительно войны, объявить о сотрудничестве с гуманитарными инициативами и тому подобное.

Большинство фанатов бренда в комментариях не скрывают разочарования:

"Я был суперпреданным фанатом Vans, но это очень печальная история".

"Давайте называть вещи своими именами: это не "геополитическая ситуация", а полномасштабное вторжение".

"Vans делают хорошую обувь, но что это за российское подлизывание?"

Vans поддерживает войну РФ против Украины?

Vans официально не представлен в России. После начала полномасштабной войны материнская компания VF Corporation приостановила деятельность в стране-агрессоре, а весной 2023 года закрыла все фирменные магазины Vans в РФ.

Вместе с тем отсутствие розничного бизнеса в России не отменяет длительной истории сотрудничества бренда с российскими скейтерами. В частности, Vans Russia на протяжении лет реализовывал локальные проекты с участием в том числе Алексея Красного.

Одним из наиболее известных стал спецпроект "Площадь Ленина" - видеоработа, снятая в 2019-2020 годах при поддержке Vans Russia, в рамках которой Красный выполнял скейт-трюки исключительно на ленинских памятниках в разных городах России.

Проект позиционировался как сочетание скейтбординга, визуальной антропологии и осмысления исторического наследия, а также как размышления о "непредсказуемости хода истории".

Как бы то ни было, нынешняя ситуация с Vans стала еще одним примером того, как неудачная или обезличенная речь о войне может перерасти в репутационный кризис для глобальных брендов - особенно когда речь идет об агрессии, которая продолжается здесь и сейчас.