Мировой бренд вляпался в скандал из-за россиянина: украинцы призывают к бойкоту

Популярный бренд обуви Vans попал в громкий репутационный скандал из-за Q&A-интервью с московским скейтером. Компанию обвиняют в попытке завуалировать вторжение России в Украину.
РБК-Украина рассказывает больше о скандале, из-за которого украинцы уже призывают к бойкоту бренда.
Известный производитель кед и одежды для экстремальных видов спорта Vans оказался в центре скандала 3 февраля.
Поводом стало интервью европейского подразделения бренда с российским скейтером Алексеем Красным. При этом, в анонсе материала причину его переезда из Москвы в Барселону в Vans описали как "sudden change in the geopolitical scene" - "внезапное изменение геополитической ситуации".
Такая формулировка вызвала возмущение пользователей, ведь она фактически нивелирует ответственность России за полномасштабное вторжение в Украину и сводит войну к абстрактному "геополитическому сдвигу".
На ситуацию обратило внимание медиа UNITED24, после чего критика со стороны украинского и международного сообщества начала быстро распространяться в соцсетях. Пользователи массово тегают официальные аккаунты бренда и требуют публичных объяснений и извинений.
Вместо открытой коммуникации Vans, по словам пользователей, тихо отредактировали описание интервью без публичного заявления, что было воспринято как попытка избежать ответственности.
Отдельно пользователи отмечают, что представители бренда просматривали сторис с критикой, однако публичной реакции так и не предоставили.
Вместе с тем украинской аудитории просто извинений будет недостаточно.
Так, в Threads юзеры пишут: если бренд хочет восстановить доверие, то надо теперь поддержать украинских скейтеров, публично выразить позицию относительно войны, объявить о сотрудничестве с гуманитарными инициативами и тому подобное.
Большинство фанатов бренда в комментариях не скрывают разочарования:
Vans официально не представлен в России. После начала полномасштабной войны материнская компания VF Corporation приостановила деятельность в стране-агрессоре, а весной 2023 года закрыла все фирменные магазины Vans в РФ.
Вместе с тем отсутствие розничного бизнеса в России не отменяет длительной истории сотрудничества бренда с российскими скейтерами. В частности, Vans Russia на протяжении лет реализовывал локальные проекты с участием в том числе Алексея Красного.
Одним из наиболее известных стал спецпроект "Площадь Ленина" - видеоработа, снятая в 2019-2020 годах при поддержке Vans Russia, в рамках которой Красный выполнял скейт-трюки исключительно на ленинских памятниках в разных городах России.
Проект позиционировался как сочетание скейтбординга, визуальной антропологии и осмысления исторического наследия, а также как размышления о "непредсказуемости хода истории".
Как бы то ни было, нынешняя ситуация с Vans стала еще одним примером того, как неудачная или обезличенная речь о войне может перерасти в репутационный кризис для глобальных брендов - особенно когда речь идет об агрессии, которая продолжается здесь и сейчас.
