ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене

Четверг 08 января 2026 14:35
UA EN RU
Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала убедительную победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Костюк, которая впервые за пять месяцев пробилась в четвертьфинал WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Сенсационная победа над топ-соперницей

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала престижного турнира WTA 500, который проходит в австралийском Брисбене. В поединке третьего круга киевлянка в двух сетах переиграла действующую третью ракетку мира, американку Аманду Анисимову.

Встреча длилась полтора часа и завершилась уверенной победой украинки. Это уже третья победа Костюк в противостояниях с Анисимовой за четыре личные встречи.

Ход противостояния: решающие брейки

Старт поединка прошел в бескомпромиссной борьбе. Ключевым моментом первой партии стал девятый гейм - Марта сумела реализовать брейк-пойнт при счете 4:4, после чего успешно защитила свою подачу, несмотря на три попытки соперницы отыграться.

Во втором сете инициатива полностью перешла к Костюк. При счете 3:3 украинская спортсменка выиграла три гейма подряд. Высокое качество игры на приеме позволило Марте создать давление на каждой подаче американки, что в итоге вылилось в итоговые 6:3.

Рекорды и турнирные перспективы

Этот успех стал для Марты Костюк первым выходом в четвертьфинал на турнирах серии WTA за последние пять месяцев.

Кроме того, победа над Анисимовой прервала серию из семи поражений в матчах против представительниц первой десятки мирового рейтинга.

В целом это десятая победа Костюк над соперницей из топ-10 и четвертая - над представительницей топ-5.

Выход в восьмерку лучших является персональным рекордом Марты на кортах Брисбена, где она выступает уже в пятый раз.

За путевку в полуфинал украинская теннисистка поспорит с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Мирра Андреева.

Ранее мы рассказали, как Элина Свитолина переиграла британку и вышла в четвертьфинал соревнований в Окленде.

Также читайте, как Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
Зеленский о гарантиях безопасности от США: документ готов к финализации с Трампом
Зеленский о гарантиях безопасности от США: документ готов к финализации с Трампом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка