Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала убедительную победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой в третьем круге турнира WTA 500 в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Костюк, которая впервые за пять месяцев пробилась в четвертьфинал WTA.

Сенсационная победа над топ-соперницей

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала престижного турнира WTA 500, который проходит в австралийском Брисбене. В поединке третьего круга киевлянка в двух сетах переиграла действующую третью ракетку мира, американку Аманду Анисимову.

Встреча длилась полтора часа и завершилась уверенной победой украинки. Это уже третья победа Костюк в противостояниях с Анисимовой за четыре личные встречи.

Ход противостояния: решающие брейки

Старт поединка прошел в бескомпромиссной борьбе. Ключевым моментом первой партии стал девятый гейм - Марта сумела реализовать брейк-пойнт при счете 4:4, после чего успешно защитила свою подачу, несмотря на три попытки соперницы отыграться.

Во втором сете инициатива полностью перешла к Костюк. При счете 3:3 украинская спортсменка выиграла три гейма подряд. Высокое качество игры на приеме позволило Марте создать давление на каждой подаче американки, что в итоге вылилось в итоговые 6:3.

Рекорды и турнирные перспективы

Этот успех стал для Марты Костюк первым выходом в четвертьфинал на турнирах серии WTA за последние пять месяцев.

Кроме того, победа над Анисимовой прервала серию из семи поражений в матчах против представительниц первой десятки мирового рейтинга.

В целом это десятая победа Костюк над соперницей из топ-10 и четвертая - над представительницей топ-5.

Выход в восьмерку лучших является персональным рекордом Марты на кортах Брисбена, где она выступает уже в пятый раз.

За путевку в полуфинал украинская теннисистка поспорит с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Мирра Андреева.