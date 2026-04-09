Свитолина и Костюк против Польши: расписание матча кубка Билли Джин Кинг и где смотреть бесплатно

Жеребьевка и расписание

Поединки пройдут 10-11 апреля на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice. Противостояние продлится до трех побед одной из команд.

В первый день состоятся два одиночных поединка. Сначала на корт выйдет вторая отечественная ракетка Марта Костюк, после чего свою встречу сыграет лидер нашей сборной Элина Свитолина.

Программа второго дня включает три матча. Запланировано, что первыми на корт выйдут Людмила и Надежда Киченок для участия в парном поединке, после чего еще по одному матчу (при необходимости) проведут Элина Свитолина и Марта Костюк.

Расписание встреч в матче Украина - Польша:

Пятница, 10 апреля (начало в 16:00)

Марта Костюк - Магда Линетт

Элина Свитолина - Катаржина Кава

Суббота, 11 апреля (начало в 12:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок - Майя Хвалинская / Катаржина Кава

Элина Свитолина - Магда Линетт (при необходимости)

Марта Костюк - Катаржина Кава (при необходимости)

Сборная Украины (фото: ФТУ)

Состав сборной Украины: лидеры и дебютантка

Капитан нашей команды Илья Марченко собрал мощнейшую заявку. В состав команды вошли:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Александра Олейникова

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Отметим, что для 25-летней Олейниковой этот вызов в сборную стал дебютным в карьере.

В то же время лидер соперниц Ига Свёнтек отказалась от участия, что значительно усиливает позиции украинок в этой дуэли.

Что на кону в матче

Победитель получит путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2026, которая состоится в сентябре в китайском Шэньчжэне.

Украина сейчас занимает рекордное 8-е место в мировом рейтинге после сверхуспешного 2025 года, когда наша команда дошли до полуфинала турнира, одолев на пути Испанию и уступив лишь будущим победительницам - итальянкам.

Где смотреть

Онлайн-трансляции поединков будут доступны бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.

Также вживую наблюдать за играми можно на телеканале Setanta Sports+ и на платформе setantasports.com.