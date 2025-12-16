Федерер и Агасси сыграют на Australian Open: что известно о возвращении легенд

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о возвращении на корт спустя три года после завершения профессиональной карьеры. 44-летняя звезда подтвердил, что примет участие в показательном матче во время Australian Open-2026. Он станет символическим прощанием экс-первой ракетки мира с австралийскими болельщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Возвращение первых ракеток

Событие состоится 17 января в рамках церемонии открытия первого мэйджора сезона. Компанию швейцарцу составят еще три бывшие первые ракетки мира - Андре Агасси, Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюит.

Это будет первый выход Федерера на корт в Австралии с 2020 года, когда он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира.

За карьеру Федерер выиграл 20 турниров Грэндслем, в том числе шесть раз становился чемпионом Australian Open. Именно после победы в Мельбурне в 2004 году он впервые возглавил мировой рейтинг и впоследствии удерживал первую позицию рекордные 237 недель подряд.

Федерер - о Happy Slam

Сам швейцарец эмоционально прокомментировал свое возвращение в Мельбурн:

"Кажется, будто прошла целая вечность с того момента, как я придумал фразу Happy Slam для Australian Open, но я до сих пор улыбаюсь, вспоминая все, что пережил здесь. Я с нетерпением жду возвращения, чтобы снова разделить эти моменты с болельщиками", - сказал теннисист.

Директор Australian Open Крейг Тайли отметил символичность события:

"Мы рады представить особую церемонию открытия Australian Open. Наш турнир известен инновациями, но в то же время мы являемся хранителями 120-летней истории, полной великих чемпионов. Это первое подобное действо и оно станет зрелищным началом нового сезона", - подчеркнул Тайли.