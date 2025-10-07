ua en ru
"Сознательная дискредитация". Настя Ткаченко обвинила военных в махинациях: в ВСУ ей ответили

Вторник 07 октября 2025 11:45
"Сознательная дискредитация". Настя Ткаченко обвинила военных в махинациях: в ВСУ ей ответили Анастасия Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Комикеса Настя Ткаченко оказалась в центре скандала после того, как в сети начало распространяться ее старое видео. В нем она обвинила военных в махинациях - и получила жесткий ответ от ВСУ.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Что сказала Ткаченко о военных ВСУ

Речь идет об эпизоде YouTube-шоу Hadzhuk & Partners, который вышел в эфир в августе 2024 года.

В разговоре звезда "Лиги смеха" высказала предположение, что во время войны "люди зарабатывают невероятные деньги", а некоторые командиры якобы скрывают гибель подчиненных, чтобы и дальше получать их денежное обеспечение.

"Семьи не знают о том, что их родственники погибли, а комбат об этом знает, но не говорит, потому что ему за них приходят деньги. Это реальный кейс", - произнесла тогда Ткаченко.

@cottonfield1 Хоть кто-то об этом говорит #настяткаченко #украина #война оригинальный звук - cottonfield

Военный отреагировал

Этот отрывок вызвал бурную реакцию украинского военного Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц").

Он резко осудил слова актрисы, назвав их "сознательной дискредитацией ВСУ".

"Она даже не понимает механизм начисления и выплаты денежного обеспечения и что это технически нереально сделать. Это даже не фейк, это сознательная дискредитация ВС Украины. Возможно, Службе безопасности Украины нужно ей объяснить реальный кейс?" - заявил военный.

&quot;Сознательная дискредитация&quot;. Настя Ткаченко обвинила военных в махинациях: в ВСУ ей ответилиАнатолий Штефан (фото: instagram.com/shtirlitz69)

Актриса оправдалась

После волны критики Анастасия Ткаченко записала видеообращение.

В нем она попросила прощения у военных и признала, что распространила недостоверные утверждения, не проверив информацию должным образом.

Комикеса объяснила, что сделала те заявления под влиянием личных переживаний и сложного периода в жизни ее семьи.

"Хотела ли я дискредитировать работу Сил обороны? Ни в коем случае. Хотела ли я кого-то обидеть, сказать ложную информацию? Конечно, нет, такой цели не было. Думала ли я после выхода этого видео, что оно пройдет мимо и никто этого не увидит? Конечно, я думала. Но уже есть что есть. Я хочу очень извиниться. Пусть эта ситуация будет для нас всех уроком анализировать всю информацию, которая к нам поступает, и не вестись на пропаганду российских тиктокеров", - сказала она.

Извинения Насти не убедили военного - Штефан ответил саркастически, поставив под сомнение ее искренность.

"Уже извинения подъехали. А когда такую ложь откровенную несла в массу, госпожа Анастасия не задумывалась. Если ты комик, то зачем лезть в военное дело и распространять ложь? Ответа не будет..." - написал он.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: YouTube Hadzhuk & Partners, Instagram Насти Ткаченко, TikTok Анатолия Штефана.

Лига смеха Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
