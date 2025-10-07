"Сознательная дискредитация". Настя Ткаченко обвинила военных в махинациях: в ВСУ ей ответили

Комикеса Настя Ткаченко оказалась в центре скандала после того, как в сети начало распространяться ее старое видео. В нем она обвинила военных в махинациях - и получила жесткий ответ от ВСУ.

Что сказала Ткаченко о военных ВСУ

Речь идет об эпизоде YouTube-шоу Hadzhuk & Partners, который вышел в эфир в августе 2024 года.

В разговоре звезда "Лиги смеха" высказала предположение, что во время войны "люди зарабатывают невероятные деньги", а некоторые командиры якобы скрывают гибель подчиненных, чтобы и дальше получать их денежное обеспечение.

"Семьи не знают о том, что их родственники погибли, а комбат об этом знает, но не говорит, потому что ему за них приходят деньги. Это реальный кейс", - произнесла тогда Ткаченко.

Военный отреагировал

Этот отрывок вызвал бурную реакцию украинского военного Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц").

Он резко осудил слова актрисы, назвав их "сознательной дискредитацией ВСУ".

"Она даже не понимает механизм начисления и выплаты денежного обеспечения и что это технически нереально сделать. Это даже не фейк, это сознательная дискредитация ВС Украины. Возможно, Службе безопасности Украины нужно ей объяснить реальный кейс?" - заявил военный.

Анатолий Штефан (фото: instagram.com/shtirlitz69)

Актриса оправдалась

После волны критики Анастасия Ткаченко записала видеообращение.

В нем она попросила прощения у военных и признала, что распространила недостоверные утверждения, не проверив информацию должным образом.

Комикеса объяснила, что сделала те заявления под влиянием личных переживаний и сложного периода в жизни ее семьи.

"Хотела ли я дискредитировать работу Сил обороны? Ни в коем случае. Хотела ли я кого-то обидеть, сказать ложную информацию? Конечно, нет, такой цели не было. Думала ли я после выхода этого видео, что оно пройдет мимо и никто этого не увидит? Конечно, я думала. Но уже есть что есть. Я хочу очень извиниться. Пусть эта ситуация будет для нас всех уроком анализировать всю информацию, которая к нам поступает, и не вестись на пропаганду российских тиктокеров", - сказала она.

Извинения Насти не убедили военного - Штефан ответил саркастически, поставив под сомнение ее искренность.

"Уже извинения подъехали. А когда такую ложь откровенную несла в массу, госпожа Анастасия не задумывалась. Если ты комик, то зачем лезть в военное дело и распространять ложь? Ответа не будет..." - написал он.