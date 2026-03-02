ua en ru
Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем" (видео)

Понедельник 02 марта 2026 21:51
UA EN RU
Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем" (видео) Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила процесс реабилитации и начала подготовку к престижному турниру в США. Теннисистка не выступала больше месяца из-за серьезного повреждения лодыжки, полученного на Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Камбэк на супертурнире

Костюк поделилась видео с тренировки, подтвердив свою готовность к возвращению в тур. Следующей остановкой для украинки станет турнир серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 4 по 15 марта. Это будет ее первое официальное выступление после вынужденной паузы.

Напомним, Марта получила травму во время драматичного матча на Открытом чемпионате Австралии против француженки Эльзы Жакемо. В решающем сете при счете 5:6 украинка неудачно упала и повредила ногу. Несмотря на сильную боль, она продолжила игру и перевела поединок на тайбрейк, где все же уступила сопернице.

Позже медицинское обследование подтвердило худшие опасения - разрыв связок лодыжки. Из-за этого Костюк была вынуждена сняться с парного разряда Australian Open и пропустить февральские турниры.

Чего ждать в Индиан-Уэллсе

Турнир в Калифорнии, который часто называют "пятым Грэндслемом", станет серьезным экзаменом для физического состояния Марты.

В прошлом сезоне Костюк дошла на супертурнире до третьего круга. В этом сезоне она будет представлена в основной сетке вместе с еще двумя украинками - Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской. Текущую неделю Марта начала в статусе 28-й ракетки мира.

