Сумская ошеломила признанием о своих гонорарах: "Миллионершей себя назвать не могу"

Что сказала Сумская о заработках в начале карьеры

Актриса вспомнила свои самые маленькие гонорары. Первую зарплату она получила во время работы в театре имени Леси Украинки.

"Это 96 рублей. И на них можно было жить не меньше месяца, потому что цены были совсем другие", - рассказала Ольга.

В то же время в кино система оплаты была другой. По словам Сумской, когда-то актерам платили даже за пробы.

"Ты приходил на кастинг и тебе платили гонорар. Это не так, что сегодня ты приходишь, тебе ничего не платят, даже за такси, если ты только попросишь, а так не предложат", - поделилась она.

Она также рассказала о самых маленьких заработных ставках в кино, которые менялись с годами.

"Это 9,50. Потом, если ты уже известный актер - 14. Вот были такие градации. Затем 25 и самая высокая ставка еще в советское время - это 75 рублей за съемочный день", - вспомнила актриса.

Самый большой гонорар и современные заработки

Ольга раскрыла, что ее самый большой гонорар составлял 2 тысячи долларов за съемочный день - сегодня это около 88 тысяч гривен. Впрочем, такую сумму она получала еще задолго до полномасштабного вторжения.

"Это было давно. Я мечтаю, чтобы эти времена вернулись", - призналась актриса.

Также она честно ответила, позволяют ли ей нынешние доходы назвать себя гривневой миллионершей.

"Нет, к сожалению. Но я опять же мысленно мечтаю об этих временах. Я себе даже написала

в план. Слушайте, так цены растут, что... Поэтому миллионершей я назвать себя, к сожалению, не могу. Но, возможно, в будущем", - поделилась Сумская.