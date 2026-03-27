Суханов впервые рассказал о любимом человеке и планах по усыновлению: "Это больно"

Суханов признался, что после развода в его жизни были разные чувства - симпатия, заинтересованность и влюбленность.

Однако, по его словам, настоящая любовь имеет совсем другую ценность.

"В любви надо брать не количеством, а качеством", - говорит журналист.

Ведущий также пояснил, что для него есть существенная разница между влюбленностью и глубоким чувством, которое выдержало время и испытания.

Именно поэтому сейчас он может уверенно сказать, что любит.

"Я сейчас люблю. Любовь - это чувство, которое проверено и доказано временем, испытаниями, многообразием ситуаций, когда ты не уступаешь из-за своего упрямства и проявления эгоизма, а тебя понимают. Ты отрабатываешь это и понимаешь, что человек уступил чем-то", - высказался Алексей.

При этом он подчеркнул, что не намерен выносить личное на всеобщее обозрение.

По его словам, сейчас демонстрировать собственное счастье публично было бы неуместно, учитывая то, сколько боли переживают другие люди.

"Счастье любит тишину. Чего я должен хвастаться этим? Мне кажется, что это даже как-то невоспитанно сейчас хвастаться своим личным счастьем на фоне того, что люди теряют свое счастье. Есть люди, которым это причиняет боль. Мое счастье не может и не хочет причинять боль. Тогда это уже не счастье. Счастье должно вдохновлять", - признался журналист.

Что Суханов сказал об усыновлении

Во время разговора Маша Ефросинина также напомнила телеведущему о его давних словах о желании усыновить ребенка.

В ответ он отметил, что эта тема до сих пор остается для него важной, хотя такое решение должно быть совместным в паре.

"Это актуально. Но во взаимоотношениях двое и должно быть общее решение и согласие общее. Время от времени я возвращаюсь к этому. Это для меня больно", - признался Алексей.

Несмотря на это, журналист не теряет веры, что при сильном желании все может осуществиться.

"Но если хотеть и прилагать усилия - все обязательно получится", - считает он.

Слухи вокруг личной жизни ведущего

Ранее в сети Алексею Суханову приписывали роман с пиарщиком Алексеем Прищепой.

Причиной для таких предположений стало фото, которое ведущий обнародовал в соцсетях: на нем он целовал в щеку близкого для себя человека.

После этого часть пользователей начала писать, якобы журналист таким образом сделал каминг-аут. На такие комментарии он тогда ответил коротко и резко.

"Для больного воображения - да" - ответил ведущий.

Впоследствии Суханов объяснил, что Прищепа является его близким другом, а также эмоционально отреагировал на предвзятые трактовки этого жеста.

"Если для вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы, - это что-то за гранью понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное - советский бред" - написал ведущий.