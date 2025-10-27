Прыжок на сотню ступенек: новое лицо в отечественном топ-10 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Прогресс без выступлений
Элина Свитолина сохранила за собой 14-ю строчку, оставаясь первой ракеткой Украины. Это уже 380-я неделя, когда она находится среди топ-20 лучших теннисисток мира.
Марта Костюк и Даяна Ястремская синхронно улучшили свои позиции. Костюк поднялась на 26-е место (+1), а Ястремская - на 27-е (+1).
Лидеры отечественного тенниса уже завершили текущий сезон и готовятся к следующему.
За пределами топ-100
Юлия Стародубцева на этой неделе опустилась на три строчки, занимая 115 позицию.
Александра Олейникова, благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 125 во Флорианополисе, обновила свой личный рекорд и поднялась на 135 место (+4).
Ангелина Калинина добавила две ступеньки (157-я), а Дарья Снигур - сразу пять (165-я).
Анастасия Соболева потеряла несколько позиций и сейчас 267-я в мире.
Невероятный прорыв Вероники Подрез
Самый яркий рост показала 18-летняя Вероника Подрез.
Выиграв титул на турнире ITF W75 в Пуатье, она поднялась сразу на 110 позиций и теперь занимает 317 место - самое высокое в своей карьере.
Это позволило ей впервые попасть в отечественный топ-10. Юная теннисистка стала 9-й в национальном рейтинге.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
- 14 (12). Элина Свитолина
- 26 (27). Марта Костюк
- 27 (28). Даяна Ястремская
- 115 (112). Юлия Стародубцева
- 135 (139). Александра Олейникова
- 157 (159). Ангелина Калинина
- 165 (170). Дарья Снигур
- 267 (262). Анастасия Соболева
- 317 (427). Вероника Подрез
- 333 (329). Валерия Страхова
Что в главной десятке
Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.
Всего за неделю в топ-10 произошло лишь одно изменение. Елена Рыбакина из Казахстана обошла итальянку Жансмин Паолини и поднялась на 6-ю строчку.
Топ-10 мирового рейтинга
- (1). Арина Соболенко
- (2). Ига Свьонтек (Польша)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анисимова (США)
- (5). Джессика Пегула (США)
- (7). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (6). Жасмин Паолини (Италия)
- (8). Мэдисон Киз (США)
- (9). Мирра Андреева
- (10). Екатерина Александрова
