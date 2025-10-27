ua en ru
Прыжок на сотню ступенек: новое лицо в отечественном топ-10 рейтинга WTA

Понедельник 27 октября 2025 09:26
Прыжок на сотню ступенек: новое лицо в отечественном топ-10 рейтинга WTA Фото: Вероника Подрез установила личный рекорд (instagram.com/vero_tennis)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Прогресс без выступлений

Элина Свитолина сохранила за собой 14-ю строчку, оставаясь первой ракеткой Украины. Это уже 380-я неделя, когда она находится среди топ-20 лучших теннисисток мира.

Марта Костюк и Даяна Ястремская синхронно улучшили свои позиции. Костюк поднялась на 26-е место (+1), а Ястремская - на 27-е (+1).

Лидеры отечественного тенниса уже завершили текущий сезон и готовятся к следующему.

За пределами топ-100

Юлия Стародубцева на этой неделе опустилась на три строчки, занимая 115 позицию.

Александра Олейникова, благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 125 во Флорианополисе, обновила свой личный рекорд и поднялась на 135 место (+4).

Ангелина Калинина добавила две ступеньки (157-я), а Дарья Снигур - сразу пять (165-я).

Анастасия Соболева потеряла несколько позиций и сейчас 267-я в мире.

Невероятный прорыв Вероники Подрез

Самый яркий рост показала 18-летняя Вероника Подрез.

Выиграв титул на турнире ITF W75 в Пуатье, она поднялась сразу на 110 позиций и теперь занимает 317 место - самое высокое в своей карьере.

Это позволило ей впервые попасть в отечественный топ-10. Юная теннисистка стала 9-й в национальном рейтинге.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 14 (12). Элина Свитолина
  • 26 (27). Марта Костюк
  • 27 (28). Даяна Ястремская
  • 115 (112). Юлия Стародубцева
  • 135 (139). Александра Олейникова
  • 157 (159). Ангелина Калинина
  • 165 (170). Дарья Снигур
  • 267 (262). Анастасия Соболева
  • 317 (427). Вероника Подрез
  • 333 (329). Валерия Страхова

Прыжок на сотню ступенек: новое лицо в отечественном топ-10 рейтинга WTA

Что в главной десятке

Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

Всего за неделю в топ-10 произошло лишь одно изменение. Елена Рыбакина из Казахстана обошла итальянку Жансмин Паолини и поднялась на 6-ю строчку.

Топ-10 мирового рейтинга

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свьонтек (Польша)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анисимова (США)
  5. (5). Джессика Пегула (США)
  6. (7). Елена Рыбакина (Казахстан)
  7. (6). Жасмин Паолини (Италия)
  8. (8). Мэдисон Киз (США)
  9. (9). Мирра Андреева
  10. (10). Екатерина Александрова

Ранее мы сообщили, кто вошел в топ-8 и сыграет на итоговом турнире WTA.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
