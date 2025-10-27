Стрибок на сотню сходинок: нове обличчя у вітчизняному топ-10 рейтингу WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Прогрес без виступів
Еліна Світоліна зберегла за собою 14-ту сходинку, залишаючись першою ракеткою України. Це вже 380-й тиждень, коли вона перебуває серед топ-20 найкращих тенісисток світу.
Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно покращили свої позиції. Костюк піднялася на 26-те місце (+1), а Ястремська – на 27-ме (+1).
Лідерки вітчизняного тенісу вже завершили поточний сезон і готуються до наступного.
За межами топ-100
Юлія Стародубцева цього тижня опустилася на три рядки, займаючи 115 позицію.
Олександра Олійникова, завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 125 у Флоріанополісі, оновила свій особистий рекорд і піднялася на 135 місце (+4).
Ангеліна Калініна додала дві сходинки (157-ма), а Дарія Снігур – одразу п’ять (165-та).
Анастасія Соболєва втратила кілька позицій і нині 267-ма у світі.
Неймовірний прорив Вероніки Подрез
Найяскравіше зростання показала 18-річна Вероніка Подрез.
Вигравши титул на турнірі ITF W75 у Пуатьє, вона піднялася одразу на 110 позицій і тепер займає 317 місце – найвище у своїй кар'єрі.
Це дозволило їй вперше потрапити до вітчизняного топ-10. Юна тенісистка стала 9-ю в національному рейтингу.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
- 14 (12). Еліна Світоліна
- 26 (27). Марта Костюк
- 27 (28). Даяна Ястремська
- 115 (112). Юлія Стародубцева
- 135 (139). Олександра Олійникова
- 157 (159). Ангеліна Калініна
- 165 (170). Дарія Снігур
- 267 (262). Анастасія Соболєва
- 317 (427). Вероніка Подрез
- 333 (329). Валерія Страхова
Що у чільній десятці
Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
Загалом за тиждень у топ-10 відбулася лише одна зміна. Єлена Рибакіна з Казахстану обійшла італійку Жансмін Паоліні та піднялась на 6-ту сходинку.
Топ-10 світового рейтингу
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анісімова (США)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (7). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (6). Жасмін Паоліні (Італія)
- (8). Медісон Кіз (США)
- (9). Мірра Андрєєва
- (10). Єкатерина Александрова
