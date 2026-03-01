Степаненко вернулся в УПЛ после провала в Турции: детали трансфера легенды "Шахтера"

Что известно о трансфере

Экс-капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Киевской области. Хотя официальные детали соглашения и срок действия контракта не разглашаются, по предварительным данным, опытный хавбек поможет команде до конца текущего сезона.

Для "Колоса" это подписание стало одним из самых громких в истории клуба. В ковалевской команде рассчитывают, что лидерские качества и огромный опыт Степаненко помогут коллективу выйти на новый качественный уровень.

Неудачный год в Турции

Степаненко в течение года находился в составе турецкого "Эюпспора", куда перешел в январе 2025 года. Украинец присоединился к новой команде, когда ею руководил Арда Туран.

После ухода специалиста в донецкий "Шахтер", в турецком клубе неоднократно происходили тренерские перестановки. "Эюпспор" вошел в кризисный период и сейчас в чемпионате Турции занимает 15-е место из 18-ти команд. От зоны вылета из элиты его отделяют лишь два пункта.

Сам Степаненко в составе турецкой команды провел лишь 18 матчей за год, в которых результативными действиями не отличался. В частности в сезоне-2025/26 в активе украинского полузащитника девять поединков, в которых он заработал три желтые карточки. Легионер не попал в заявку команды на вторую часть текущего сезона.

Степаненко - самое громкое приобретение команды из Киевщины (фото: ФК "Колос")

Кто такой Тарас Степаненко

36-летний уроженец поселка городского типа Великая Новоселка Донецкой области. Воспитанник футбольной школы запорожского "Торпедо". В элите украинского футбола дебютировал в составе другой запорожской команды - "Металлурга" - 4 марта 2007 года в матче против киевского "Динамо". Полузащитнику тогда было 17 лет.

Весной 2010 года перешел в "Шахтер". Отыграл за донецкий клуб 439 матчей, в которых отметился 29 голами и 25 передачами. С "горняками" выиграл 10 титулов чемпиона Украины, 8 раз побеждал в Кубке и 5 - в Суперкубке.

В составе сборной Украины провел 87 матчей, забил 4 гола. Принимал участие в чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. В нескольких матчах выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.