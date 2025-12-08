Степан Гига впал в кому: состояние артиста крайне тяжелое, - журналист

Народному артисту Степану Гизе после второй операции на колене ампутировали нижнюю конечность. Он находится в коме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Виталия Глаголы.
Как сообщили источники Виталия, близкие к семье певца, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом из-за тяжелых послеоперационных осложнений.
На фоне сильного стресса в организме Степана резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в ноге.
"По их словам, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности", - сказал журналист.
По информации, именно эти осложнения стали причиной ампутации, ведь врачи боролись за сохранение жизни пациента.
Кроме того, источники говорят, что сейчас Степан Гига находится в коме, его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Также отмечается, что решение об ампутации принималось в условиях, когда других вариантов остановить опасные процессы уже не оставалось.
Сейчас официальные представители артиста эту информацию не комментируют.
Напомним, 66-летний певец Степан Гига поставил на паузу все свои ближайшие концерты из-за резкого ухудшения самочувствия.
Артисту понадобилось немедленное хирургическое вмешательство, в связи с чем весь его гастрольный график был отменен на неопределенный период.
Ранее команда исполнителя лишь частично раскрывала информацию о его состоянии, отмечая, что он остается тяжелым, но стабильным, не вдаваясь в детали относительно диагноза.
Как сообщил директор артиста, сейчас Гига проходит лечение в одной из львовских больниц, где находится под постоянным контролем медиков.
Певец в сознании, рядом с ним находятся близкие и родные. Более подробные сведения о состоянии его здоровья пообещали сообщить позже.
Вас может заинтересовать: