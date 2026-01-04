Стародубцева впервые за два месяца вышла в основу турнира WTA

Первая украинская победа WTA в 2026 году

Стародубцева начала год в Новой Зеландии, где для попадания в основу нужно было пройти два раунда квалификации.

На старте отбора украинка переиграла француженку Джессику Понше, став первой среди украинок, кто выиграл матч турнира WTA в 2026 году.

Разгром в финале квалификации

В решающем матче квалификации четвертая сеяная Стародубцева встретилась с австрийкой Лилли Таггер. Это было первое очное противостояние теннисисток и оно завершилось убедительной победой украинки - 6:1, 6:1.

Поединок длился 78 минут. В первом сете Стародубцева реализовала два брейка, во втором - еще три. На своей подаче украинка действовала безупречно, отыграв все четыре брейкпойнта соперницы.

Что дает этот результат

Выход в основную сетку стал для Стародубцевой первым выступлением на турнирах WTA за более чем два месяца.

Последний раз она играла на этом уровне в конце октября, когда непосредственно попала в основу WTA 250 в китайском Цзюцзяне и завершила выступление в первом круге.

Второй сезон подряд украинка сыграет в основе турнира в Окленде. В прошлом году она также открывала здесь сезон, но тогда проиграла стартовый матч на отказе румынке Жаклин Кристиан.

Счет 6:1, 6:1 стал для Стародубцевой самой убедительной победой с июля, когда с таким же результатом она обыграла польку Магдалену Френх во втором раунде WTA 1000 в Монреале.

Возможное украинское дерби

В первом раунде основной сетки ASB Classic Стародубцева сыграет против британки Кэти Бултер - обладательницы трех титулов WTA, которая начинает сезон вне топ-100 мирового рейтинга. Это будет первая очная встреча теннисисток.

Всего в Окленде выступят две представительницы Украины. Свой сезон в основе также начнет первая ракетка страны Элина Свитолина, которая заявлена и в парном разряде вместе с американкой Винус Уильямс.

В стартовом матче одиночного турнира Свитолина сыграет против француженки Варвары Грачевой.

В случае побед в первом круге Свитолина и Стародубцева могут встретиться между собой уже в 1/8 финала.