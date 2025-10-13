Стародубцева в Китае сенсационно разбила бывшую россиянку, которая выше в рейтинге на 60 позиций

WTA 500 Нинбо (Китай), 1-ый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) -6:4, 6:2

Как прошла игра

Наша спортсменка начала неделю в статусе 131-й ракетки мира, тогда как соперница находится в рейтинге на 69-й строчке.

Несмотря на то, что именно Путинцева считалась фавориткой в этой паре, украинка провела игру очень уверенно, не оставив представительнице Казахстана ни единого шанса.

В первом сете Стародубцева вырвалась вперед - 3:1, но затем позволила казахстанке закамбечить (3:4). Однако в последних трех геймах украинка сделала брейк и выиграла две свои подачи и победила - 6:4.

Второй сет прошел значительно легче. Отдав сопернице лишь два балла, Стародубцева довела поединок до победы. Матч длился 1 час и 40 минут.

Для Юлии это первая победа в основной сетке турнира WTA с августа. Последний раз она выигрывала на этом уровне на турнире в Монреале, после чего имела серию из семи поражений.

Что дальше

Следующей соперницей Стародубцевой будет шестая сеяная на турнире Белинда Бенчич из Швейцарии.

Также в основе турнира сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская. 14 октября она в первом круге встретится с Викторией Мбоко из Канады.