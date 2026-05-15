Стали известны все финалисты "Евровидения-2026": кто прошел после второго полуфинала

00:15 15.05.2026 Пт
2 мин
В Вене завершился второй полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения"
aimg Иванна Пашкевич
Результаты второго полуфинала "Евровидения-2026"

В четверг, 14 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно в нем за путевку в гранд-финал боролась представительница Украины LELÉKA с песней "Ridnym".

РБК-Украина рассказывает, кто прошел в финал и какие страны завершили свое участие в конкурсе.

Кто попал в финал "Евровидения-2026"

Как и во время первого полуфинала, голосование открыли сразу после выступлений всех участников.

По результатам зрительского голосования в финал прошли следующие страны:

  • Болгария
  • Украина
  • Норвегия
  • Австралия
  • Румыния
  • Мальта
  • Кипр
  • Албания
  • Дания
  • Чехия

Кто вышел в финал "Евровидения-2026" (скриншот)

В то же время конкурс покинули:

  • Азербайджан
  • Люксембург
  • Армения
  • Швейцария
  • Латвия

Как выступила Украина

LELÉKA вышла на сцену под номером 12 с композицией "Ridnym", которая еще до конкурса привлекла внимание слушателей нежностью и эмоциональной глубиной.

Номер артистки начался с прохода по белому подиуму к бандуристу Ярославу Джусю.

LELÉKA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026" (скриншот)

Таким образом команда сделала акцент на украинском народном инструменте и его аутентичном звучании.

Главным эмоциональным моментом постановки стала кульминация с длинной высокой нотой, которую артистка исполнила в конце выступления.

LELÉKA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026" (скриншот)

Для сцены LELÉKA выбрала белый образ с черными акцентами, из-за чего зрители сравнили ее с аистом.

Певица выступала в белом платье поверх брюк, а многослойные элементы ткани двигались вместе с ней и усиливали драматизм номера.

Особое внимание публики привлек финал постановки, когда светлый костюм постепенно сменился на красный цвет, напоминающий театральный занавес.

Эмоциональное выступление LELÉKA не оставило зрителей равнодушными и принесло Украине заветное место в финале.

LELÉKA прошла в финал "Евровидения-2026" (скриншот)

Полный список финалистов "Евровидения-2026"

После двух полуфиналов список финалистов конкурса выглядит так:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша
  • Болгария
  • Украина
  • Норвегия
  • Австралия
  • Румыния
  • Мальта
  • Кипр
  • Албания
  • Дания
  • Чехия

Гранд-финал "Евровидения-2026" состоится уже 16 мая в Вене.

