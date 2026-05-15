Стали известны все финалисты "Евровидения-2026": кто прошел после второго полуфинала

В четверг, 14 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно в нем за путевку в гранд-финал боролась представительница Украины LELÉKA с песней "Ridnym".
РБК-Украина рассказывает, кто прошел в финал и какие страны завершили свое участие в конкурсе.
Как и во время первого полуфинала, голосование открыли сразу после выступлений всех участников.
По результатам зрительского голосования в финал прошли следующие страны:
В то же время конкурс покинули:
LELÉKA вышла на сцену под номером 12 с композицией "Ridnym", которая еще до конкурса привлекла внимание слушателей нежностью и эмоциональной глубиной.
Номер артистки начался с прохода по белому подиуму к бандуристу Ярославу Джусю.
Таким образом команда сделала акцент на украинском народном инструменте и его аутентичном звучании.
Главным эмоциональным моментом постановки стала кульминация с длинной высокой нотой, которую артистка исполнила в конце выступления.
Для сцены LELÉKA выбрала белый образ с черными акцентами, из-за чего зрители сравнили ее с аистом.
Певица выступала в белом платье поверх брюк, а многослойные элементы ткани двигались вместе с ней и усиливали драматизм номера.
Особое внимание публики привлек финал постановки, когда светлый костюм постепенно сменился на красный цвет, напоминающий театральный занавес.
Эмоциональное выступление LELÉKA не оставило зрителей равнодушными и принесло Украине заветное место в финале.
После двух полуфиналов список финалистов конкурса выглядит так:
Гранд-финал "Евровидения-2026" состоится уже 16 мая в Вене.