Спортсменку-предательницу Лыскун лишили всех наград: сможет ли она выступать за Россию

Главное из заявления

В официальном обращении федерации отметили, что ни тренерский штаб, ни Министерство молодежи и спорта не знали о решении Лыскун сменить гражданство.

"Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене".

В федерации также напомнили, что многие представители спортивного сообщества сейчас защищают страну, а выступление под государственным флагом - это не только честь, но и ответственность.

"В нашей спортивной семье есть тренеры и родители спортсменов, которые защищают Украину. Поэтому каждый, кто выходит на соревнования под сине-желтым флагом, должен осознавать высокую цену этой чести и ответственности".

Какие санкции ввела федерация

"На внеочередном заседании исполнительного комитета воду было единогласно принято решение о немедленном исключении Софии Лискун из состава национальной сборной команды Украины и лишение ее всех званий и наград, полученных под эгидой федерации", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинская федерация планирует обратиться в международные спортивные институты с требованием применить к спортсменке "спортивный карантин". Также федерация оставляет за собой право инициировать дополнительные меры согласно законодательству Украины, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем.

Что говорят в сборной Украины

Главный тренер национальной команды по прыжкам в воду Илья Целютин сообщил, что до последнего находился в регулярном контакте с Лыскун и не замечал никаких изменений в ее поведении. Ничего не говорило о ее намерениях сменить гражданство.

Ситуация резко изменилась после того, как Лыскун начала брать длительные отпуска за свой счет и перестала выходить на связь.

Тренер откровенно признался, что его шокировало решение Лыскун, ведь он сам родом из Рубежного, откуда вывозил своих родителей во время вторжения России. Он отметил, что София сбежала от войны из Луганска еще в 2014 году, поэтому ее нынешний шаг кажется ему совершенно непонятным.

Несмотря на значительные спортивные достижения Лыскун, в сборной убеждены, что ее отсутствие не скажется на результатах команды. По словам тренерского штаба, сейчас в Украине есть достаточно прыгуний, которые демонстрируют высокий уровень и готовы заменить спортсменку.

"Мы ничего не потеряли", - подчеркнул Целютин в комментарии "Суспільному Спорт", добавив, что команда продолжает развиваться и не зависит от одного спортсмена.

Сможет ли Лискун выступать за Россию

С 2023 года российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях в статусе "нейтральных".

А в 2024 году World Aquatics разрешили россиянам и белорусам выступать в командных дисциплинах по водным видам спорта - также на условиях нейтралитета.