"Общаюсь только с сыночком". Денисенко призналась, как ее приняли дети любимого

21:22 30.04.2026 Чт
2 мин
Актриса поделилась, как выстраивает контакт с семьей избранника и с кем общение пока ограничено
aimg Сюзанна Аль Мариди
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка Денисенко откровенно рассказала об общении с дочерью и сыном своего возлюбленного - бизнесмена и манекенщика Юрия Савранского. По ее словам, эти отношения имеют разный характер.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в комментарии YouTube-проекту "Тур зірками".

Как Денисенко описала свои отношения с детьми возлюбленного

Она постепенно выстраивает контакт с семьей избранника. Сейчас удается хорошо взаимодействовать с сыном.

"Я общаюсь только онлайн с сыночком Юрия. Очень его люблю и вообще люблю Юриных детей. Я бы очень хотела, чтобы они приезжали к нам и с ними больше проводить времени, но пока нет такой возможности", - рассказала она.

А вот ситуация с дочкой, по словам Денисенко, складывается иначе.

"Она с радостью принимает подарки от меня. Вот так", - сказала она.

Впрочем, девочка не спешит идти на контакт, но актриса относится к этому с пониманием.

"Думаю, еще рано", - сказала она.

Денисенко и Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

В то же время Наталка назвала любимого прекрасным отцом.

"Он действительно очень классный папа. У них невероятная связь", - подчеркнула она.

Актриса уверена, что если когда-то решится стать мамой во второй раз, то будет иметь хорошую поддержку. Впрочем, с пополнением звезда пока не спешит.

"Я понимаю, что у меня 100% будет второй ребенок. Это мне провоцировали там все там мои астрологи, нумерологи. Но настолько тяжело мне было с Андрюшей психологически и гормонально. Поэтому я очень боюсь. Посмотрим. Я к этому отношусь - как Бог даст", - поделилась она.

