ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Солдаут под хиты поколений: дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" в третий раз собрала аншлаг во Дворец спорта

15:27 29.04.2026 Ср
4 мин
Тысячи людей танцевали под хиты 80-х, 90-х и 2000-х, а само событие собрало более 500 тысяч гривен на ВСУ
Иванна Пашкевич
Солдаут под хиты поколений: дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" в третий раз собрала аншлаг во Дворец спорта Во Дворце спорта прошла дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

25 апреля в киевском Дворце спорта состоялась масштабная дискотека "ТАК А ШО ТЫ?". Событие собрало солдаут, тысячи зрителей и более 500 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Редакция РБК-Украина побывала на мероприятии и делится всеми подробностями.

Больше интересного: В Киеве состоялся допремьерный показ экшен-фильма "КИЛЛХАУС": почему его называют особенным

Хиты поколений и полный зал

В этот вечер посетители окунулись в атмосферу хитов 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х - песен, которые когда-то слушали на кассетах и дисках и которые стали саундтреком для нескольких поколений.

За DJ-пультом были основательница проекта olvipmiss и команда "ТАК А ШО ТИ?" - NOVIK, XXV кадр и МС Леонид Ласточкин.

Солдаут под хиты поколений: дискотека &quot;ТАК А ШО ТЫ?&quot; в третий раз собрала аншлаг во Дворец спортаВо Дворце спорта отгремела дискотека "ТАК А ШО ТИ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

Среди гостей заметили Егора Муа, THE OLEG, Олега Верняева, Iskra, Алексея Комаровского, Евгения Гуню, Антона Пожидаева, Яну Морис и других.

За год команда "ТАК А ШО ТЫ?" уже в третий раз собрала Дворец спорта. Как отмечают организаторы, для украинского культурного проекта это весомый результат.

"Для нас это больше чем дискотека - это доказательство того, что украинская культура живет, объединяет и вдохновляет. Третий Дворец Спорта за год - это не наш результат, это результат каждого, кто был рядом с нами все это время", - комментирует основательница проекта olvipmiss.

Солдаут под хиты поколений: дискотека &quot;ТАК А ШО ТЫ?&quot; в третий раз собрала аншлаг во Дворец спортаВо Дворце спорта отгремела дискотека "ТАК А ШО ТИ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

XXV кадр, он же Виталий Кобзев, рассказал, что на этот раз команда решила провести событие без приглашенных артистов и проверить собственные силы.

"Первый мы сделали в сотрудничестве со Степаном Гигой. Второй Дворец спорта мы делали с несколькими артистами, которые выступали там по несколько песен. А сегодняшний Дворец мы уже решили собрать в соло, потому что решили уже проверить наши мощности. И проверили. Оказалось, что наши мощности вполне в норме", - сказал он.

По словам Кобзева, организация шоу в таком месте требует значительных затрат, даже если событие собирает полный зал.

"Я скажу так, что очень много людей думают, что если там собралось много людей, и это солдаут, и это Дворец спорта, что это все, мы миллионеры. На самом деле, если честно, это все не так, как кажется, потому что очень много затрат на то, чтобы сделать все качественно. Очень много подрядчиков, очень много людей, которые выполняют определенные функции, поэтому, на самом деле, это очень дорого", - пояснил XXV кадр.

Солдаут под хиты поколений: дискотека &quot;ТАК А ШО ТЫ?&quot; в третий раз собрала аншлаг во Дворец спортаВо Дворце спорта отгремела дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

Он также добавил, что организаторы не привлекали спонсоров, а вкладывали собственные средства.

"У нас, кстати, спонсоров нет, мы привлекали где-то собственные средства, но нам удалось как-то вписаться в то, чтобы сделать то, что сегодня увидели", - отметил Кобзев.

Проект "ТАК А ШО ТЫ?" уже давно вышел за пределы обычной вечеринки.

Организаторы называют его культурной репрезентацией общего прошлого, где знакомые мелодии становятся языком, объединяющим людей разных возрастов.

Солдаут под хиты поколений: дискотека &quot;ТАК А ШО ТЫ?&quot; в третий раз собрала аншлаг во Дворец спортаВо Дворце спорта отгремела дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

Следующее событие команда планирует провести 30 мая в Origin Stage. Вечеринка будет посвящена теме выпускного.

"У нас 30 мая будет в Origin Stage вечеринка в стиле выпускной. Мы знаем, что из-за оккупации, из-за военных событий, из-за войны, у многих не было возможности нормально как-то иметь выпускной, и поэтому для этого мы делаем это для тех, у кого этого не было", - рассказал XXV кадр.

Еще больше интересного:

Звезды соберутся на концерте "Музыка свободы" в Киеве: кто выступит и почему стоит пойти

Бумбокс возвращается: новые детали грандиозного шоу в Киеве

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звёзды
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО