Солдаут под хиты поколений: дискотека "ТАК А ШО ТЫ?" в третий раз собрала аншлаг во Дворец спорта

25 апреля в киевском Дворце спорта состоялась масштабная дискотека "ТАК А ШО ТЫ?". Событие собрало солдаут, тысячи зрителей и более 500 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Хиты поколений и полный зал

В этот вечер посетители окунулись в атмосферу хитов 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х - песен, которые когда-то слушали на кассетах и дисках и которые стали саундтреком для нескольких поколений.

За DJ-пультом были основательница проекта olvipmiss и команда "ТАК А ШО ТИ?" - NOVIK, XXV кадр и МС Леонид Ласточкин.

Во Дворце спорта отгремела дискотека "ТАК А ШО ТИ?" (фото предоставлено пресс-службой артистов)

Среди гостей заметили Егора Муа, THE OLEG, Олега Верняева, Iskra, Алексея Комаровского, Евгения Гуню, Антона Пожидаева, Яну Морис и других.

За год команда "ТАК А ШО ТЫ?" уже в третий раз собрала Дворец спорта. Как отмечают организаторы, для украинского культурного проекта это весомый результат.

"Для нас это больше чем дискотека - это доказательство того, что украинская культура живет, объединяет и вдохновляет. Третий Дворец Спорта за год - это не наш результат, это результат каждого, кто был рядом с нами все это время", - комментирует основательница проекта olvipmiss.

XXV кадр, он же Виталий Кобзев, рассказал, что на этот раз команда решила провести событие без приглашенных артистов и проверить собственные силы.

"Первый мы сделали в сотрудничестве со Степаном Гигой. Второй Дворец спорта мы делали с несколькими артистами, которые выступали там по несколько песен. А сегодняшний Дворец мы уже решили собрать в соло, потому что решили уже проверить наши мощности. И проверили. Оказалось, что наши мощности вполне в норме", - сказал он.

По словам Кобзева, организация шоу в таком месте требует значительных затрат, даже если событие собирает полный зал.

"Я скажу так, что очень много людей думают, что если там собралось много людей, и это солдаут, и это Дворец спорта, что это все, мы миллионеры. На самом деле, если честно, это все не так, как кажется, потому что очень много затрат на то, чтобы сделать все качественно. Очень много подрядчиков, очень много людей, которые выполняют определенные функции, поэтому, на самом деле, это очень дорого", - пояснил XXV кадр.

Он также добавил, что организаторы не привлекали спонсоров, а вкладывали собственные средства.

"У нас, кстати, спонсоров нет, мы привлекали где-то собственные средства, но нам удалось как-то вписаться в то, чтобы сделать то, что сегодня увидели", - отметил Кобзев.

Проект "ТАК А ШО ТЫ?" уже давно вышел за пределы обычной вечеринки.

Организаторы называют его культурной репрезентацией общего прошлого, где знакомые мелодии становятся языком, объединяющим людей разных возрастов.

Следующее событие команда планирует провести 30 мая в Origin Stage. Вечеринка будет посвящена теме выпускного.

"У нас 30 мая будет в Origin Stage вечеринка в стиле выпускной. Мы знаем, что из-за оккупации, из-за военных событий, из-за войны, у многих не было возможности нормально как-то иметь выпускной, и поэтому для этого мы делаем это для тех, у кого этого не было", - рассказал XXV кадр.