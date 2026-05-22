Солдатик возвращается: смотрите первый трейлер приквела сериала "Пацаны"

Стриминговый сервис Prime Video выпустил первый трейлер к приквелу "Пацанов" под названием "Восхождение Воут" (Vought Rising). Сюжет перенесет зрителей в 1950-е годы, покажет темные истоки корпорации и становление одного из самых опасных супергероев - Солдатика (Soldier Boy), роль которого исполняет Дженсен Эклз.

Что известно о "Восхождении Воут": первый трейлер

В новом проекте события будут разворачиваться в Нью-Йорке 1950-х годов, когда корпорация только начинает свои эксперименты по предоставлению сверхспособностей людям.

В трейлере показали первые опыты в психиатрическом центре Sage Grove и появление ранних версий супергероев.

Главный акцент сделан на происхождении Солдатика. В кадрах он впервые надевает ретрокостюм и начинает свой путь супергероя под контролем Vought.

Также в трейлере продемонстрировали его взаимодействие с Штормфронт (Ая Кэш), которая позже станет одной из антагонисток второго сезона оригинального сериала и в финале окажется возлюбленной героя Эклза.



Кто еще появится в приквеле

Зрителей ждет знакомство с командой, которая будет работать под руководством Солдатика. Одного из таких героев можно было увидеть в 5 сезоне - это Бомбсайт (Bombsight), которого сыграл Мейсон Дай.

Кроме этого, к касту присоединились Элизабет Поузи в образе Личного Ангела (Private Angel) и Уилл Хохман - Торпедо (Torpedo).



Также среди актеров - Кики Лейн, Джорден Майри, Николо Пасетти, Рики Стаффьери и Брайан Дж. Смит.

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта стал Пол Греллонг. В команду проекта вошли Эрик Крипке, Сет Роген, Эван Голдберг.

Исполнители главных ролей Дженсен Эклс и Ая Кэш тоже продюсируют шоу. Премьера запланирована на 2027 год.