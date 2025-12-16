ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую

16 декабря в столице Катара - Дохе - состоится ежегодная церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой Международная федерация футбола определит лучших представителей мирового футбола по итогам 2025 года.
Кто претендует на основные награды и где смотреть трансляцию вживую - подскажет РБК-Украина.
The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.
На звание лучшего футболиста 2025 года - 11 номинантов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".
Претенденты на The Best FIFA Men's Player
На титул лучшего тренера претендуют семь специалистов.
Претенденты на The Best FIFA Men's Coach 2025
Кроме этого, будут названы лучшая игрок года, лучшие вратари среди мужчин и женщин, тренер среди женщин, обладатель трофея Пушкаша за самый красивый гол и другие. Также определят символические сборные года у мужчин и женщин.
Церемония The Best FIFA Football Awards 2025 начнется в 20:00 по киевскому времени.
В Украине ее покажут "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на официальном сайте ФИФА.
