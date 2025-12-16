RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

ФИФА объявит героев футбольного года: кто претендует на титулы и где смотреть вживую

Фото: Усман Дембеле может добавить к "Золотому мячу" еще одну премию (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

16 декабря в столице Катара - Дохе - состоится ежегодная церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой Международная федерация футбола определит лучших представителей мирового футбола по итогам 2025 года.

Кто претендует на основные награды и где смотреть трансляцию вживую - подскажет РБК-Украина.

Что известно о премии

The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.

Кто претендует на основные титулы

На звание лучшего футболиста 2025 года - 11 номинантов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".

Претенденты на The Best FIFA Men's Player

  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Рафинья ("Барселона")
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Педри ("Барселона")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")

На титул лучшего тренера претендуют семь специалистов.

Претенденты на The Best FIFA Men's Coach 2025

  • Микель Артета ("Арсенал")
  • Луис Энрике (ПСЖ)
  • Ганс-Дитер Флик ("Барселона")
  • Энцо Мареска ("Челси")
  • Арне Слот ("Ливерпуль")
  • Хавьер Агирре (сборная Мексики)
  • Роберто Мартинес (сборная Португалии)

Кроме этого, будут названы лучшая игрок года, лучшие вратари среди мужчин и женщин, тренер среди женщин, обладатель трофея Пушкаша за самый красивый гол и другие. Также определят символические сборные года у мужчин и женщин.

Где смотреть трансляцию онлайн

Церемония The Best FIFA Football Awards 2025 начнется в 20:00 по киевскому времени.

В Украине ее покажут "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на официальном сайте ФИФА.

