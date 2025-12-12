Смерть Степана Гиги подтвердили его близкие: "Наше сердце остановилось"

В пятницу, 12 декабря, умер народный артист Степан Гига. Его близкие впервые прокомментировали трагедию и пообещали обнародовать детали прощания.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу певца в Instagram.
Представители выразили глубокую скорбь, отметив, что не стало великого артиста.
"Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни великий артист, человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов", - отметили они.
В публикации они также выразили благодарность поклонникам, которые поддерживали певца на протяжении жизни.
"Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него бесконечно важной", - говорится в заявлении.
Напоследок представители Гиги пообещали 13 декабря обнародовать детали прощания и церемонии чествования.
Подписчики сразу начали выражать соболезнования и вспоминать вклад певца в развитие музыкальной культуры Украины.
Напомним, в ноябре народный артист оказался в больнице. Он перенес срочную операцию. Из-за госпитализации Гига отменил запланированные концерты.
Сообщалось, что его состояние тяжелое, но стабильное. Ему требовалось время на восстановление и реабилитацию. Но уже 12 декабря стало известно, что сердце певца остановилось.
Ранее 8 декабря журналист Виталий Глагола со ссылкой на якобы близкие к семье источники заявил, что певцу ампутировали ногу из-за второй операции на колене. В итоге он якобы впал в кому.
Через несколько дней команда Гиги публично отреагировала на волну слухов, опровергнув распространенные заявления. Там снова заявили о его тяжелом, но стабильном состоянии и призвали не распространять непроверенную информацию.
Вас также может заинтересовать: