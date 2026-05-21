Слезы легенды и финал эпохи: Степаненко завершил карьеру под коридор почета

17:47 21.05.2026 Чт
3 мин
Он не сдержал эмоций во время последней замены, а его команда сотворила громкую сенсацию. Какой сюрприз ждет легенду в сборной?
aimg Екатерина Урсатий
Тарас Степаненко (фото: instagram.com/tarasstepanenko)

Бывший капитан донецкого "Шахтера" и полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко официально завершил карьеру футболиста. Его последний поединок в профессиональном спорте завершился неожиданным финалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка УПЛ ТВ.

Слезы капитана и особый подарок

Свой прощальный матч 36-летний хавбек провел в составе ковалевского "Колоса" против своей бывшей и самой главной команды в жизни - донецкого "Шахтера". Именно за "горняков" полузащитник сыграл рекордные 439 матчей.

Символический момент произошел на 60-й минуте встречи, когда Степаненко вызвали на замену.

Футболисты обоих коллективов мгновенно прервали игру и выстроились в коридор почета.

Провожая легенду, стадион и игроки не сдерживали аплодисментов, а сам Тарас покидал футбольное поле со слезами на глазах.

Сразу после замены представители двух клубов вручили ветерану памятные футболки. На форме от "Шахтера" была символично выгравирована цифра с количеством его поединков за дончан в период с 2010 по 2025 годы.

Дебют хавбека в большом футболе состоялся весной 2007 года в составе запорожского "Металлурга". За свою яркую карьеру Степаненко 10 раз становился чемпионом Украины и провел 87 поединков в футболке национальной сборной.

Сообщается, что Степаненко не оставляет спорт окончательно. Уже в ближайшее время он начнет тренерскую деятельность и войдет в штаб Андреа Мальдеры в национальной сборной Украины.

Сенсационное фиаско чемпиона

Прощальный поединок легенды стал триумфальным для его текущей команды, но одновременно прервал невероятную серию "Шахтера". "Колос" сумел обыграть лидера чемпионата Украины со счетом 1:0.

Матч 30-го тура УПЛ проходил во Львове на стадионе "Украина". Несмотря на то, что дончане доминировали в первом тайме (Невертон даже попал в штангу), ковалевцы отвечали острыми контратаками.

Судьбу противостояния решила 49-я минута, ведь нападающий "Колоса" Ардит Тахири выиграл сложную верховую борьбу в штрафной площадке и форвард головой точно замкнул передачу партнера и забил единственный гол во встрече.

Этот проигрыш стал для дончан настоящим шоком, ведь команда не знала поражений на внутренней арене 21 матч подряд - еще с октября 2025 года. Однако на турнирное положение "горняков" это не повлияло.

"Шахтер" завершил этот сезон в статусе нового чемпиона Украины, оторвавшись от ЛНЗ на 15 очков. Ковалевский клуб финишировал на 5-м месте турнирной таблицы.

Что известно о достижениях и рекордах

Напомним, донецкий "Шахтер" под руководством тренерского штаба сумел продемонстрировать феноменальный результат в текущем сезоне. Команда гарантировала себе золотые медали за несколько туров до завершения чемпионата, продемонстрировав рекордную серию без проигрышей.

Последний раз до встречи с ковалевцами дончане уступали еще осенью прошлого года в игре против ЛНЗ. Тогда поражение со счетом 1:4 заставило команду полностью перенастроить тактику, после чего "горняки" выдали серию из 17 побед, которая фактически сняла вопрос о победителе турнира.

В свою очередь Тарас Степаненко, который стал главным героем этого футбольного дня, остается одним из самых титулованных игроков в новейшей истории украинского футбола, имея в своем активе десятки матчей на уровне Лиги чемпионов.

