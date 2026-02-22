Яркий финал Олимпиады-2026: США и Канада разыграли триллер в хоккейной битве за "золото"

Хоккей, мужчины, финал

США - Канада - 2:1 (овертайм)

Битва титанов на льду

Финал в Милане стал кульминацией всей Олимпиады. Американцы начали активнее. Уже на 6-й минуте лидер атак "звездно-полосатых" Мэттью Болди с ювелирной передачи Остона Мэттьюса поразил ворота канадцев.

Канада, которая в полуфинале сложила полномочия действующих чемпионов - финнов, долгое время не могла подобрать ключи к воротам соперника. Равновесие было восстановлено лишь под занавес второго периода: защитник Кейл Макар за две минуты до сирены восстановил интригу - 1:1.

"Валидол" третьего периода

Третья двадцатиминутка прошла в формате "валидола" для болельщиков обеих команд. Нейтон Маккинон имел стопроцентный шанс вывести "кленовых" вперед, но каким-то чудом не попал в пустой угол ворот.

В конце встречи нервы начали сдавать у обоих коллективов. Сначала канадец Сэм Беннетт получил 4-минутный штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой, подарив США численное преимущество. Однако американцы не воспользовались шансом, а затем сами остались в меньшинстве после аналогичного нарушения от Джека Хьюза.

Овертайм и исторический триумф

Поскольку основное время завершилось ничьей, судьба чемпионства решалась в дополнительное время. В формате овертайма сборная США оказалась более точной: решающий бросок принес американцам победу со счетом 2:1.

Эта победа стала для США исторической. Это лишь третье олимпийское "золото" в истории американского хоккея и первое с 1980 года. Таким образом, США прервали 46-летнюю безтрофейную серию, длившуюся со времен легендарного "Чуда на льду".