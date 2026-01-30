Сколько надо денег, чтобы снять качественный фильм в Украине? Объясняет актер

Сколько стоит создание фильма

По словам актера, создание качественного полнометражного кино в Украине сегодня требует значительных инвестиций. В качестве примера он привел бюджет ленты "Ти космос", который составил около 800 тысяч евро, назвав эту сумму минимально необходимой.

Бюджет ленты "Вічник", которая недавно вышла на экраны, оказался значительно больше.

"Я точно знаю бюджет нашего фильма "Вічник" - до двух миллионов долларов потратили на это кино. Это только частные инвестиции, там нет никаких бюджетных средств", - признается Текучев.

Нужны ли фильмы без государственной поддержки

Актер отметил, что отсутствие финансирования из госбюджета в нынешних условиях имеет свои преимущества, ведь это позволяет избежать общественного осуждения и острых дебатов.

"Мне как актеру очень приятно, потому что я знаю, что точно буду избавлен от любых разговоров, дебатов о целесообразности использования бюджетных средств. Сейчас одной этой темой можно перечеркнуть восприятие целого фильма", - объясняет он.

Текучев отмечает, что считает такие дискуссии в обществе правильными, поскольку приоритетом для страны является оборона.

"Это очень правильные диалоги, потому что невозможно, когда у нас не хватает финансирования на армию, тратить средства на искусство. Конкретно для меня сейчас это положительный момент", - добавляет артист.

В то же время он отметил, что государство должно финансировать творчество, однако "Вічник" является авторским видением режиссера, реализованным исключительно благодаря частному капиталу.