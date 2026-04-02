Сколько стоит выступить в Нацотборе: Valeriya Force впервые раскрыла детали

18:31 02.04.2026 Чт
2 мин
Оказывается, подготовить номер к Нацотбору на Евровидение - это бешеная сумма
aimg Катерина Собкова
Valeriya Force (фото: РБК-Украина)

Украинская певица Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2026, впервые рассказала о расходах на свое выступление и мотивах участия в конкурсе.

Сколько стоит подготовка к выступлению на Нацотборе

Певица объяснила, что точную сумму инвестиций в выступление назвать не может из-за контрактных обязательств. Однако, по ее словам, эти расходы сопоставимы со стоимостью небольшой квартиры в Ирпене.

"Я не знаю, могу ли по контракту сумму озвучивать, но это могла бы быть маленькая квартирка в Ирпене", - отметила Valeriya Force.

На вопрос, окупились ли эти инвестиции, певица ответила отрицательно.

"Нет. Не окупились. Мы не зарабатываем большие средства сейчас на концертах. Я не стою очень дорого, потому что мы открыты для новых сотрудничеств. Поэтому оно выходит почти в ноль", - призналась Валерия.

"В целом наш проект еще не окупился. Все, что мы зарабатываем, пока реинвестируется. Не знаю, когда окупится этот проект, и это нормально", - пояснила она.

Почему Valeriya Force решила принять участие в Нацотборе на Евровидение-2026

Несмотря на то, что ранее певица говорила о том, что завязала с конкурсами, Нацотбор на Евровидение стал исключением.

"Это немного другой конкурс. Если ты идешь на конкурс вроде X-фактора или Голоса страны, ты поешь каверы. Евровидение - это уже история, когда идет сформированный артист", - пояснила она.

По ее словам, изменения в подходе организаторов делают конкурс более доступным для молодых исполнителей.

"Раньше вообще отправляли самых топовых звезд. Сейчас мне нравится, что дают дорогу молодым и таким, как я. Я не начинающий исполнитель, но я начала свою карьеру в Украине снова. Чтобы пойти на Евровидение, нужен суперпродакшн, нужна команда, нужно понимать, кто ты", - добавила певица.

