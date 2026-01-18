Скандальный финал Кубка Африки: сомнительные действия арбитра, заведомо незабитый пенальти и гол в экстратайме

Кубок африканских наций, финал

Марокко - Сенегал - 0:1

Гол: Гуйе 94

Нереализованный пенальти: Диас (М), 90+24

Расклады перед решающей битвой

В главный поединок за трофей пробились две команды с очень мощными составами с игроками мирового уровня. В командах хватает футболистов, которые могли бы выступать за европейские национальные сборные, в частности Франции, но выбрали историческую родину.

Еще одна важная деталь - и Марокко, и Сенегал до сих пор имели только по одному титулу чемпионов Африки, поэтому в финале речь шла о возможности получить второй трофей в истории.

Сенегальцы свой единственный Кубок африканских наций выиграли в 2022 году, когда в драматическом финале одолели Египет в серии пенальти. Несмотря на наличие звездного поколения - Мане, Кулибали, Менди и других - количество трофеев у сборной остается скромным, что только усиливало мотивацию перед финалом.

У марокканцев ситуация с титулами не менее показательна. Свой единственный Кубок Африки команда выиграла еще в 1976 году, после чего на протяжении почти 50 лет оставалась без чемпионства. Домашний финал давал Марокко уникальную возможность прервать длительную паузу и получить трофей перед собственными болельщиками.

Первый тайм: активность Сенегала

Сенегал активно вошел в матч и с первых минут навязал сопернику высокий темп. Играть под непрерывный свист переполненных трибун было непросто, однако команда не выглядела сломленной психологически. Наоборот - именно сенегальцы до перерыва создали гораздо больше угроз у ворот Яссина Буну.

В первой половине команда дважды могла открывать счет в почти стопроцентных моментах, а ближе к концу тайма еще один эпизод едва не стал результативным - Садио Мане слишком долго готовил удар, позволив обороне Марокко среагировать.

Хозяева турнира, несмотря на поддержку так называемого "двенадцатого игрока", выглядели сдержаннее. Сборная Марокко смогла создать лишь один полумомент у ворот Эдуара Менди, что явно не соответствовало статусу безоговорочного фаворита финала.

Скандал в компенсированные минуты

Второй тайм прошел в более-менее равной борьбе, а в компенсированное время начались чудеса и сомнительные решения от судейской бригады во главе с Жан-Жаком Ндала из ДР Конго.

Сначала арбитр не засчитал гол Сенегала на 90+2 минуте, зафиксировав очень сомнительный фол против Ашрафа Хакими. Зато на 90+9 - проставил пенальти в ворота Сенегала, увидев нарушение против Браима Диаса.

Здесь началось что-то невероятное. Тренер сенегальцев Пап Тиав решил забрать команду с поля. Но другого мнения был лидер сборной - Садио Мане: он активно жестикулировал и призывал партнеров не идти в раздевалку. Игроки банально не понимали, кого слушаться - тренера или авторитетного лидера сборной.

Менеджер Сенегала призвал своих игроков покинуть поле.

Эти метания продолжались около 20 минут, пока сенегальцы таки не вернулись на поле. Диасу, который взялся исполнять приговор, сначала не давали пробить - ему мешали Менди и Мане. А когда, уже на 90+24-й минуте он таки получил возможность выполнить 11-метровый, решил сделать это паненкой и отправил мяч прямо в руки голкиперу сенегальцев. Показалось, что сделал это намеренно.

Так завершилось основное время поединка. Соперники вошли в экстратайм.

Решающий гол Гуйе

В дополнительное время Сенегал быстро забил. Футболисты сборной провели быструю контратаку, которую на 94 минуте мощным и точным ударом завершил Пап Гуйе.

Хозяева финала, как ни старались, спасти игру не смогли. Сенегал стал чемпионом Африки во второй раз в истории.