Нигерия получила бронзу Кубка Африки: драматическая победа над Египтом в серии пенальти

Суббота 17 января 2026 21:47
Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций-2025 (фото: cafonline.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций-2025, обыграв Египет в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время матча за третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Безголевой триллер и вмешательство VAR

Поединок за третье место выдался крайне сложным для обоих коллективов. В течение основного времени игровым преимуществом владели "суперорлы", однако реализация и решения арбитров были не на их стороне.

В частности, судейская бригада отменила два взятия ворот в исполнении нигерийцев, одно из которых на счету Адамса в первом тайме.

Ситуация для Нигерии осложнилась кадровыми потерями: из-за повреждений поле заблаговременно покинули Аджаи и Осаи-Семюэл.

В конце встречи арбитр имел основания назначить пенальти в ворота Египта, однако после просмотра видеоповторов (VAR) не изменил своего решения, зафиксировав нулевую ничью.

Провал лидеров Египта в серии пенальти

В лотерее послематчевых ударов психологическое преимущество было на стороне нигерийцев. Хотя Деле-Баширу не реализовал первую попытку, игроки Египта ответили серией ошибок.

Свои удары с отметки смазали лидеры атаки "фараонов" - Мохаммед Салах и Омар Мармуш.

Зато партнеры по сборной Нигерии продемонстрировали железную выдержку. Адамо, Саймон, Ивоби и Лукман поочередно поразили ворота соперника.

Меткие выстрелы египтян Сабера и Рабиа уже не могли изменить ход событий. Итоговый счет серии - 4:2 в пользу подопечных Жозе Пезейру.

Рекордная "бронза" и ожидание финала

Для сборной Нигерии этот успех стал историческим достижением, ведь команда завоевала свои девятые бронзовые награды в рамках континентального первенства.

Напомним, что решающий матч за титул чемпиона Африки состоится уже завтра, 18 января.

В финальном противостоянии сойдутся сборные Сенегала и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

