Скандал в турецком футболе: сотни арбитров Суперлиги пойманы на ставках

Понедельник 27 октября 2025 20:49
UA EN RU
Скандал в турецком футболе: сотни арбитров Суперлиги пойманы на ставках Сотни арбитров Суперлиги пойманы на ставках (фото: tff.org)
Автор: Екатерина Урсатий

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу подтвердил, что сотни арбитров, включая тех, что работают в Суперлиге, были замечены в ставках на спортивные события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Внутреннее расследование выявило масштабные ставки среди арбитров

Расследование Федерации футбола Турции в сотрудничестве с финансовыми регуляторами показало, что 371 из 571 действующих судей имеют аккаунты на лицензированных платформах для ставок, а 152 активно играли.

Объемы некоторых аккаунтов достигали десятков тысяч транзакций, в том числе более 18 тысяч ставок у одного арбитра.

"Мы полны решимости очистить наш футбол от любой тени коррупции. Исключений не будет", - заявил Хаджиосманоглу.

Он уточнил, что семь элитных арбитров Суперлиги уже предупреждены и могут столкнуться с дисциплинарными санкциями, включая отстранение или постоянные запреты.

Реакция клубов и дальнейшие шаги властей

Ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" призвали Федерацию обнародовать имена арбитров и матчи, на которые делались ставки.

"Самое важное, что общественность должна знать - это прозрачное раскрытие имен судей, матчей, а также сфер футбола, на которые повлияла эта деятельность", - говорится в официальном заявлении "Фенербахче".

Прокуратура Стамбула уже начала официальное расследование, чтобы установить возможные факты коррупции и конфликта интересов среди судей.

История скандалов в турецком футболе

В прошлом сезоне бывший тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью неоднократно обвинял турецких судей в системном фаворитизме.

В июне президент и совет Дисциплинарного комитета подали в отставку после утечки контроверсионных сообщений.

Теперь Федерация оказалась в эпицентре еще одного масштабного скандала, который может серьезно повлиять на авторитет турецкого футбола.

Турция Футбол
