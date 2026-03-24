Скандал на концерте Виктора Павлика: что говорят Зибров, Суханов и другие звезды

Что известно о скандале во Дворце "Украина"

Перепалка стала публичной после того, как жена и концертный директор артиста Екатерина Репяхова заявила о психологическом давлении и унижении во время выступления 21 марта.

По ее словам, концерт незапланированно остановили якобы из-за того, что у Павлика проблемы с голосом.

Организаторы хотели уколоть артисту адреналин, с чем Екатерина не согласилась. Сам певец заверил, что "находился в рабочей форме и пел уверенно".

Позже Репяхова обнародовала видео, на которых можно услышать грубые высказывания художественного руководителя учреждения Сергея Пермана. На одном из таких он на русском языке называет жену певца "непрофессиональной женщиной", предлагает ей "выполнять обязанности дома" и угрожает вывести из здания.

На фоне обнародованных видео Перман назвал супругов "профессиональными провокаторами" и призвал избегать контактов с ними.

Что говорят звезды о скандале с Павликом и Дворцом "Украина"

Павел Зибров, который не сдержал слез во время концерта друга, поддержал семью и выразил понимание по поводу нежелания колоть адреналин.

"Как вокалист я не услышал ничего, что могло бы смутить или стать причиной для антракта. Да, первые две песни - это всегда настройка, но дальше все шло как по маслу. Поэтому для меня ситуация с антрактом также была неожиданной", - отметил Зибров.

"Я прекрасно понимаю предостережения твоей команды и жены относительно укола. В твоем случае здоровье - это безоговорочный приоритет, и здесь не может быть компромиссов. А если говорить не только о концерте, который был действительно шикарным, а о человеческих вещах - то ни один человек не имеет права позволять себе такой тон и такие слова", - добавил он.

Зибров о скандале с концертом Павлика (скриншот)

Музыкант Евгений Хмара резко раскритиковал поведение Пермана.

"Общаться так с женщиной... Официальный представитель государственного учреждения... на русском языке? Мне интересно услышать позицию власти. Это позор", - написал он.

Евгений Хмара об агрессии Пермана в сторону жены Павлика (скриншот)

А вот Алексей Суханов другого мнения. В комментарии под постом Пермана он выразил ему поддержку.

"Даже легенде стоит сохранять критическое мышление несмотря на любовь и брачные статусы! Этот скандал - только о том, кто его инициировал! Сергей, держитесь! Сил!" - написал он.

Суханов поддержал Пермана (скриншот)

Заступилась за организаторов и Анна Завальская, которая знает ситуацию "со слов людей, которые создавали концерт". Она попыталась изложить другую версию событий.

"За кулисами после конфликта поведение жены народного артиста выглядело не как "борьба за достоинство", а как осознанная провокация. С ее стороны в процессе подготовки было системное обострение отношений с командой - эмоциональное давление, ультимативный тон и создание конфликта там, где все работали на высокий результат", - заявила Завальская.

"Разве не очевидно: когда в критический момент кто-то не стабилизирует ситуацию, а наоборот расшатывает ее еще больше, то это уже не самозащита. Это совсем о другом.

Это когда собственные амбиции становятся важнее общего результата, а конфликт превращается в инструмент", - добавила она.

Завальская о конфликте между Перманом и Репяховой (скриншот)

Не прошла мимо скандала и журналистка Алина Доротюк, которая обратила внимание на важный и показательный фактор в поведении художественного руководителя Палаца "Украина".

"Мы видим абсолютно непрофессиональное поведение руководителя крупного государственного учреждения в центре столицы страны, которая борется за право занять свое почетное место в цивилизованном обществе и за язык в частности. Вместо ожидаемых извинений, очередные обвинения в привычной манере с переходом на личности. Где уже Народного артиста Украины называют "тряпкой для пола", - обратила внимание она.