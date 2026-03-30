Синнер сделал то, что не удавалось даже Джоковичу: исторический рекорд в Майами

Янник Синнер стал автором уникального достижения в мировом теннисе. Итальянец не только оформил престижный "Солнечный дубль", но и сделал это с абсолютным показателем, не отдав соперникам ни одной партии.
В финальном поединке турнира серии ATP 1000 в Майами, который сопровождался дождем, вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл представителя Чехии Иржи Легечку.
Матч завершился с идентичным счетом в двух сетах - 6:4, 6:4.
Итальянский теннисист продемонстрировал сверхвысокую эффективность на собственной подаче, выиграв 92% розыгрышей на первом мяче.
Кроме того, Синнер продемонстрировал стойкость в критические моменты, нейтрализовав все три брейкпойнта чеха.
Эта победа позволила Яннику официально оформить так называемый "Солнечный дубль" - выигрыш двух подряд турниров в Индиан-Уэллсе и Майами в течение одного сезона.
Синнер стал первым игроком в истории тенниса, который прошел этот путь, не проиграв ни одного сета.
Беспроигрышная серия итальянца на турнирах категории "Мастерс" продолжается еще с ноября 2025 года.
Сейчас она насчитывает 17 победных матчей подряд, включающих выступления в Париже, Индиан-Уэллсе и Майами.
"Выиграть "Солнечный дубль" впервые - это невероятно. Я никогда не мог о таком подумать, ведь это очень сложное достижение. Мы много работали, чтобы оказаться в этой точке, поэтому я очень счастлив", - прокомментировал свой успех Синнер.
Янник стал лишь восьмым теннисистом в истории, которому покорилась вершина "Солнечного дубля". До этого последний раз подобный успех праздновал Роджер Федерер еще в 2017 году.
Ранее мы писали, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.