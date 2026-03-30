Синнер сделал то, что не удавалось даже Джоковичу: исторический рекорд в Майами

12:28 30.03.2026 Пн
2 мин
Даже легендарная "Большая тройка" не показывала такого доминирования на этих кортах
aimg Екатерина Урсатий
Янник Синнер (фото: Getty Images)

Янник Синнер стал автором уникального достижения в мировом теннисе. Итальянец не только оформил престижный "Солнечный дубль", но и сделал это с абсолютным показателем, не отдав соперникам ни одной партии.

Триумф над Легечкой и феноменальная статистика

В финальном поединке турнира серии ATP 1000 в Майами, который сопровождался дождем, вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл представителя Чехии Иржи Легечку.

Матч завершился с идентичным счетом в двух сетах - 6:4, 6:4.

Итальянский теннисист продемонстрировал сверхвысокую эффективность на собственной подаче, выиграв 92% розыгрышей на первом мяче.

Кроме того, Синнер продемонстрировал стойкость в критические моменты, нейтрализовав все три брейкпойнта чеха.

Рекордная серия и "Солнечный дубль"

Эта победа позволила Яннику официально оформить так называемый "Солнечный дубль" - выигрыш двух подряд турниров в Индиан-Уэллсе и Майами в течение одного сезона.

Синнер стал первым игроком в истории тенниса, который прошел этот путь, не проиграв ни одного сета.

Беспроигрышная серия итальянца на турнирах категории "Мастерс" продолжается еще с ноября 2025 года.

Сейчас она насчитывает 17 победных матчей подряд, включающих выступления в Париже, Индиан-Уэллсе и Майами.

"Выиграть "Солнечный дубль" впервые - это невероятно. Я никогда не мог о таком подумать, ведь это очень сложное достижение. Мы много работали, чтобы оказаться в этой точке, поэтому я очень счастлив", - прокомментировал свой успех Синнер.

Элитная компания легенд тенниса

Янник стал лишь восьмым теннисистом в истории, которому покорилась вершина "Солнечного дубля". До этого последний раз подобный успех праздновал Роджер Федерер еще в 2017 году.

Список всех обладателей "Солнечного дубля" в мужском туре:

  • Новак Джокович (Сербия) - 2011, 2014, 2015, 2016 годы
  • Роджер Федерер (Швейцария) - 2005, 2006, 2017 годы
  • Андре Агасси (США) - 2001 год
  • Марсело Риос (Чили) - 1998 год
  • Пит Сампрас (США) - 1994 год
  • Майкл Чанг (США) - 1992 год
  • Джим Курье (США) - 1991 год

Ранее мы писали, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

