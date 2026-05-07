Сын Суркиса стал рекордсменом украинского футбола: что известно об историческом достижении

Путь к рекорду

Суркис дебютировал в Национальной лиге U-19 24 августа 2022 года - в составе луганской "Зари" против полтавской "Ворсклы" (1:2).

За луганский клуб он выступал на правах аренды от "Динамо" и сыграл 19 матчей. После чего вернулся в Киев и в составе "бело-синих" провел еще 81 игру.

Юбилейный матч выпал на юношеское "Класичне", в котором киевляне уверенно победили донецкий "Шахтер" - 4:1.

До начала текущего сезона рекорд по количеству матчей в турнире принадлежал игроку "Ворсклы" Станиславу Прусу - 86 игр. Впрочем, в сезоне-2025/26 его достижение уже превзошли сразу восемь футболистов.

Топ-5 игроков по количеству матчей в Национальной лиге U-19:

1. Вячеслав Суркис ("Заря", "Динамо") - 100 матчей

2. Алексей Пличко ("Металлист 1925", "Днепр-1", "Кривбасс") - 97

3-4. Святослав Матяш ("Кривбасс") - 96

3-4. Виктор Тригуб ("Колос") - 96

5. Орест Лепский ("Верес", ЛНЗ) - 93

Кто такой Вячеслав Суркис

Родился 27 февраля 2006 года в Киеве. Является воспитанником академии столичного "Динамо". Выступал за юношеские сборные Украины U-17, U-18 и U-19.

Дебютировал за первую команду "Динамо" 27 февраля 2026 года - в день своего 20-летия - в игре чемпионата Украины против "Эпицентра". Этот матч пока остается для него единственным на взрослом уровне.

Вячеслав является сыном бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса и племянником президента "Динамо" Игоря Суркиса.