Круче Ямаля: новая звезда "Динамо" занял первое место в мировом рейтинге U-21

Форвард столичного "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко возглавил престижный рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CIES Football Observatory .

Феноменальная статистика Пономаренко

CIES сформировал топ-10 футболистов U-21 из 50-ти сильнейших чемпионатов мира, основываясь на количестве забитых мячей и результативных передач в среднем за 90 минут игрового времени.

Пономаренко занял первое место с показателем 1,07. Это позволило ему обойти Ламина Ямаля, чей коэффициент составил 1,01. Также в рейтинг попал представитель донецкого "Шахтера" Кауан Элиас, который с показателем 0,85 занял седьмую строчку.

Лучшие игроки U-21 по голам и ассистам:

Матвей Пономаренко ("Динамо") - 1,07 Ламин Ямаль ("Барселона") - 1,01 Андрей Костич ("Партизан") - 0,92 Милан Рехуш ("Кощице") - 0,92 Мика Годтс ("Аякс") - 0,90 Джан Узун ("Айнтрахт") - 0,87 Кауан Элиас ("Шахтер") - 0,85 Оскар Кабвит ("Люцерн") - 0,84 Карлос Эспи ("Леванте") - 0,84

Главная ударная сила "Динамо"

В текущем сезоне 20-летний нападающий с учетом молодежного первенства Украины, провел 28 игр, в которых забил 22 мяча и сделал 2 ассиста.

В УПЛ показатель форварда составляет 11 голов в 13-ти матчах. Он отмечается в среднем каждую 81 минуту на поле и возглавляет список бомбардиров.

Также Пономаренко отметился забитым голом в дебютном матче за сборную Украины - против Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Свой показатель молодой форвард может улучшить уже сегодня - в матче против донецкого "Шахтера" в классическом противостоянии грандов украинского футбола.