Симпсоны возвращаются! Дата премьеры и детали фильма, который ждали 20 лет

Культовый мультик "Симпсоны" возвращается на большие экраны. 20th Century Studios официально объявила о выходе второго полнометражного фильма, который станет продолжением кассового хита 2007 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт студии.

"Симпсоны-2": что известно о мультфильме и дата выхода

Новый, пока что безымянный, фильм о Симпсонах выйдет 23 июля 2027 года.

Студия, принадлежащая Disney, подогрела интерес, опубликовав постер, на котором Гомер Симпсон хватает свой фирменный пончик с розовой глазурью, украшенный надписью "2". Картинка сопровождалось слоганом: "Homer's going back for seconds" ("Гомер возвращается за добавкой").

Подробности сюжета авторы "Симпсонов" пока что держат в секрете. Однако известно, что сиквелзаменит в графике кинопроката Disney ранее запланированный фильм Marvel.

Отметим, что первый фильм "Симпсоны в кино" (The Simpsons Movie), который вышел в 2007 году, собрал в мировом прокате более 536 млн долларов, что делает будущий сиквел одним из самых ожидаемых событий в анимационной индустрии.

Пророчество Симпсонов сбылось!

Сейчас зрители смотрят уже 37 сезон культового мультсериала.

Интересно, что в первом эпизоде 19 сезона, который вышел сразу после премьеры фильма 2007 года, на культовой заставке мультсериала Барт Симпсон писал на школьной доске: "Я не буду ждать 20 лет, чтобы снять еще один фильм".Это подтверждает своеобразное "пророчество" от авторов шоу.

Кадр из мультика "Симпсоны в кино" 2007 года

Добавим, что "Симпсоны" - самое длинное сценарное шоу в истории американского телевидения. Сейчас мультсериал находится в своем 37-м сезоне!

Несмотря на свой почтенный возраст, "Симпсоны" сохраняют высокую актуальность благодаря способности быстро реагировать на политические и социальные изменения.

Сериал продолжает высмеивать глобальные события, новые технологии, а также внутреннюю и международную политику.