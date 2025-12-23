Швеция теряет лидера атаки: рекордсмен АПЛ не поможет сборной в матче с Украиной

Травма в матче АПЛ

Форвард получил повреждение в поединке АПЛ между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:1).

На 56-й минуте встречи швед отметился результативной передачей на Флориана Вирца, помогши команде открыть счет. Однако уже через несколько минут после этого Исак неудачно столкнулся с соперником, упал на газон и не смог продолжить игру.

Операция и сроки восстановления

Как сообщила пресс-служба "Ливерпуля", у нападающего диагностировали перелом малоберцовой кости. Футболист перенес операцию на голеностопном суставе.

Конкретные сроки возвращения к игре в клубе не озвучили, однако, по предварительным оценкам, реабилитация может продлиться около трех месяцев.

Таким образом, участие Исака в ключевом матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против сборной Украины, который запланирован на 26 марта, оказалось под большим вопросом.

Форвард в отборе ЧМ-2026

В нынешнем отборочном цикле Исак был задействован в четырех из шести матчей сборной Швеции.

Два поединка он провел полностью - в октябре против Швейцарии и Косово, однако результативными действиями не отметился. Еще два матча форвард начинал на скамейке запасных.

Александер выступает за национальную сборную Швеции с 2017 года. За это время он провел 56 матчей и забил 16 голов.

Кто такой Александер Исак

26-летний уроженец города Сольна, воспитанник академии клуба АИК, в составе которого начал профессиональную карьеру.

Также играл за немецкую "Боруссию" Д, нидерландский "Виллем II" и испанский "Реал Сосьедад". В 2022-м перебрался в АПЛ. Сначала выступал за "Ньюкасл", где забил 54 гола в 86-ти матчах. А в сентябре текущего года перешел в "Ливерпуль".

Трансфер шведского форварда стал рекордным в истории АПЛ - по данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за него 144 миллиона евро. В составе "красных" Исак сыграл 10 матчей во всех турнирах: на его счету три забитых мяча и одна голевая передача.