Искусственный интеллект станет судьей боя Пола и Дэвиса: такого еще не было

Искусственный интеллект впервые присоединится к судейству боксерского поединка. Новую технологию испытают во время выставочного боя между американским блогером Джейком Полом и чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом.
Бой между Полом и Дэвисом, который пройдет 14 ноября на арене "Kaseya Center" в Майами, получит статус выставочного.
Несмотря на это, соревнование состоится по всем правилам профессионального бокса: 10 раундов по 3 минуты, 12-унционные перчатки, возможны нокаут и технический нокаут.
Атлетическая комиссия Флориды подтвердила, что поединок санкционирован как показательный. Его результаты не будут влиять на официальные рекорды бойцов, однако будут назначены три судьи - два профессиональных и один на базе искусственного интеллекта.
"Матч зарегистрирован как выставочный и не будет учтен в профессиональной статистике спортсменов", - сообщили в комиссии.
Последний бой Джервонты Дэвиса завершился ничьей против Ламонта Роуча. Их реванш должен был состояться еще в августе, однако встречу отложили. После этого появлялись слухи, что боксер рассматривает возможность завершения карьеры.
Джейк Пол в предыдущем поединке одолел экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего, выиграв по очкам после полной 10-раундовой дистанции. После победы блогер заявил, что намерен нокаутировать Дэвиса в Майами.
Выставочный поединок Пол - Дэвис будет транслироваться 14 ноября в прямом эфире на Netflix.
