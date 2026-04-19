Шовковский сделал официальное заявление о назначении в сборную Украины: "Интерес к этой теме есть"

14:10 19.04.2026 Вс
Экс-наставник "Динамо" раскрыл детали неформальных контактов и объяснил, при каком условии готов сменить Сергея Реброва
aimg Андрей Костенко
Александр Шовковский (фото: ФК "Динамо")

На фоне активных обсуждений по смене тренерского штаба "сине-желтых", Александр Шовковский решил лично прояснить ситуацию вокруг своего вероятного назначения. Специалист откровенно ответил на вопросы болельщиков о контактах с руководством УАФ и рассказал, что на самом деле происходит за кулисами переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личную Instagram-страницу тренера.

Позиция Шовковского

51-летний специалист, который находится без работы после отставки из "Динамо" в ноябре 2025 года, решил ответить на самый популярный вопрос болельщиков. По словам Шовковского, работа со сборной - это "уровень максимальной ответственности".

"На сегодняшний день официального предложения от людей, которые имеют полномочия ее делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения - интерес к этой теме есть, но важно разделять разговоры и конкретные решения", - заявил тренер.

Шовковский также добавил, что после изнурительной работы в киевском клубе ему была нужна пауза для восстановления и переосмысления опыта. Сейчас он открыт к новым вызовам как в Украине, так и за рубежом.

Бекграунд: от чемпионства до отставки

Шовковский возглавлял "Динамо" с 2023 по 2025 годы. Под его руководством "бело-синие" выиграли золотые медали чемпионата Украины в сезоне-2024/25.

Однако следующий цикл оказался неудачным. В ноябре 2025-го Шовковского уволили после серии поражений, в частности от кипрской "Омонии" в Лиге конференций. На тот момент клуб занимал седьмое место в УПЛ и одержал одну победу в последних девяти матчах чемпионата, а также набрал лишь три очка в четырех турах Лиги конференций. Шовковского на тренерском мостике заменил Игорь Костюк.

Стоит отметить, что Шовковский уже имеет опыт работы в национальной команде - он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко.

Что ждет сборную

Сейчас кресло главного тренера сборной Украины формально занимает Сергей Ребров, чье соглашение действует до лета. Однако после фиаско в отборе на ЧМ-2026 президент УАФ Андрей Шевченко анонсировал принятие "финальных решений" относительно будущего команды уже до конца апреля.

Среди потенциальных кандидатов, кроме Шовковского, в СМИ фигурируют фамилии Мирона Маркевича и Руслана Ротаня.

