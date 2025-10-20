Шокировали болельщиков и потеряли лидера: соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Проблемы "Легии"

"Шахтер" в польском Кракове проведет номинально домашний поединок против варшавской "Легии". Игра стартует в 19:45 по киевскому времени.

"Легия" прошлый чемпионат страны завершила на 5-м месте, а на евроарену попала благодаря победе в национальном Кубке.

В текущем сезоне дела у команды идут плохо: лишь 9-е место после 11-ти матчей.

В последнем поединке команда румынского тренера Эдварда Йорданеску неожиданно уступила "Заглембе" со счетом 1:3. После матча игроки имели очень неприятный разговор с болельщиками.

Футболисты "Легии" общаются с болельщиками (фото: x.com/LegiaNet)

"Самсунспор" на ходу

Совсем другие дела у соперника "Динамо" - турецкого "Самсунспора". Команда в последнем туре местной Суперлиги переиграла на выезде "Кайсериспор" (3:1) и занимает в турнирной таблице 6-е место.

В 9-ти матчах внутреннего первенства подопечные немецкого наставника Томаса Рейса потерпели лишь одно поражение (по 4 победы и ничьи). Единственное, что испортило настроение болельщикам - травма одного из ключевых игроков линии атаки камерунца Оливье Ничама. Его участие в игре с "Динамо" пока под вопросом.

Матч "Самсунспор" - "Динамо" пройдет 23 октября на арене турецкого клуба и стартует в 22:00 по Киеву.

Интересно, что в первом туре ЛК "Легия" и "Самсунспор" встретились между собой. Матч в Варшаве завершился в пользу турецкой команды - 1:0.